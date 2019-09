Boris Johnson: Vi vil bryte oss fri fra EUs lenker som Hulken

I et intervju med avisa Mail on Sunday sier den britiske statsministeren Boris Johnson at han tror forhandlingene med EU om en ny avtale går bedre enn mange folk venter.

– Jeg har stor tro på dette. Da jeg fikk denne jobben, sa alle at det ikke kan være noen forandring til Theresa Mays utmeldingsavtale, at the backstop (ordningen for å sikre fri grenseovergang i Nord-Irland, journ.anm.) var ufravikelig, at systemene som holdt Storbritannia låst fast til EU for evig, de sa ingen kunne forandre dem. De har allerede trukket det tilbake (det er uklart hvem "de" er i Johnsons utsagn. journ.anm.), og, som du vet, er det en veldig veldig god samtale som foregår om hvordan vi kan ta tak i problemene rundt den nordirske grensa. Det gjøres mye fremgang, sier Johnson til Mail on Sunday.

BREXIT SMASH

Men det som har fått mest oppmerksomhet både i Mail on Sunday og i mediene for øvrig, er Johnsons sammenligning mellom Storbritannia og den amerikanske tegneseriefiguren The Incredible Hulk.

Hulken, som han heter i Norge, er en beskjeden vitenskapsmann som blir stor, grønn, meget sterk og helt ute av kontroll når han blir sint. Johnson mener det samme kan være tilfelle med Storbritannia i forhandlingene med EU.

I intervjuet med Mail on Sunday sier Johnson at han skal konfrontere EU-topp Jean-Claude Juncker med en trussel om at Storbritannia skal bryte seg løs av "EUs lenker" som Hulken.

– Jo sintere Hulken blir, jo sterkere blir Hulken, sier Johnson til Mail on Sunday.

Trusselen er knyttet til hva som skjer hvis EU, som hittil ikke har åpnet for noen forandring i avtalen Johnsons forgjenger Theresa May fremforhandlet, ikke lar Johnson få gjennomslag for en ny avtale før allehelgensnatt 31. oktober.

God Twitter-stemning

Johnsons sammenligning med Hulken har ikke overraskende skapt høy temperatur på sosiale medier. Spesielt har mange britiske EU-tilhengere hengt seg opp i at Hulken er en skapning som legger all fornuft til side og blir en rasende klump av følelser som skaper store og ofte unødvendige ødeleggelser før han klarer å roe seg ned.

Noen av de mest EU-skeptiske EU-motstanderne er på sin side skeptiske til at Johnson fortsatt sier at målet er å inngå en avtale med EU (til det kan det som en faktaopplysning tilføyes at selv å forlate EU uten en avtale 31. oktober, i praksis bare ville bety at Storbritannia begynte nye forhandlinger med EU - om den nye avtalen ville bli mindre eller mer omfattende enn den som ligger på bordet, er imidlertid uklart).