Bønder frykter landbruket vil bli ofret i forhandlingene med Storbritannia

Norges Bondelag har skrevet et brev til regjeringen for å be om et snarlig møte med næringsminister Iselin Nybø (V) om forhandlingene, som er helt i sluttfasen.

I brevet skriver Bondelaget at de «er kjent med at det gjøres en direkte kobling mellom markedsadgang for sjømat og landbruk» i samtalene.

Det de frykter, er altså at Norge skal åpne det norske markedet mer opp for britiske landbruksvarer i bytte mot å få selge mer sjømat den andre veien.

«Norsk landbruk har ingenting å gi i forhandlingene med Storbritannia», advares det i brevet.

– Vi reagerer skarpt på at landbruk og fisk settes opp mot hverandre, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

– Ønsket om å komme inn på det britiske markedet kan ikke oppfylles ved å gi innrømmelser på landbruksområdet.

Les også: Attac vil ikkje bytte ku mot fisk

– Forhandlinger er gi og ta

Nybø sier til NTB at hun forstår bekymringen, og at Bondelaget selvfølgelig vil få et møte.

Ifølge henne er det ikke gjort noen direkte kobling mellom landbruk og sjømat fra norsk side i forhandlingene. Men landbruk er sensitivt, fastslår hun.

– Forhandlinger er gi og ta. Og så er det noe som er viktig for oss, og noe som er viktig for britene. Men det er også slik i forhandlinger, særlig når man nærmer seg slutten, at man må holde kortene tett inntil brystet. Jeg kan ikke gå ut i mediene nå og si hva vi er villige til å gi og ikke, forklarer Nybø.

Hun mener forhandlingene foregår på helt normal måte.

Annonse

– Vi ønsker selvfølgelig å få så mye vi kan uten å gi mer enn vi må. Slik er alle forhandlinger.

Les også: Skrev krisepakken midt på natta

På overtid

Den nye frihandelsavtalen må på plass fordi Storbritannia har forlatt EU og trenger nye rammer for hvordan handelen med Norge skal foregå.

Norge hadde egentlig satt 9. oktober som frist for å komme til enighet, men det lyktes ikke. Nå fortsetter samtalene på overtid.

Nettopp siden forhandlingene kan nærme seg slutten, ønsker Bondelaget å få tatt opp saken så fort som mulig.

«Norges Bondelag forventer at regjeringen forsvarer norsk selvforsyning og norske arbeidsplasser i primærnæringen og landbruksbasert næringsmiddelindustri i de pågående forhandlingene med Storbritannia. Vi har ingen arbeidsplasser å gi bort», skriver de i brevet.

De aksepterer ikke at «norske bønder og landbruksbasert næringsmiddelindustri blir brukt som forhandlingskort».

– Stor tillit

Direktør for internasjonal avdeling i NHO, Tore Myhre, sier han har stor tillit til myndighetene i saken.

– Vi regner med at som i alle frihandelsavtaler vil man måtte veie ulike interesser opp mot hverandre. Det har vi stor tillit til at myndighetene gjør også i dette tilfellet, sier Myhre til NTB.

– Samtidig ser vi at vi har en unik mulighet til å forbedre markedsadgang for sjømat for et svært viktig land, sier han.

(©NTB)