Biltoll ikke nevnt i handelssamtaler mellom EU og USA

Uttalelsen fra Hogan kom timer etter at Tysklands forsvarsminister bekreftet at USA hadde truet med en avgiftsøkning på 25 prosent på biler dersom ikke tre EU-land økte presset på Iran.

– Det ble ikke nevnt. Det ble knapt nevnt, sa Hogan på en pressekonferanse i Washington torsdag kveld.

– Jeg tror det er gode nyheter for Tyskland, la han til.

Atomavtale påvirker handelssamtaler

Tyskland, Frankrike og Storbritannia anklaget denne uken Iran for å bryte atomavtalen fra 2015. Det skjedde en uke etter at USAs president Donald Trump i hemmelighet krevde at landene gjorde det. Trusselen om økt toll på biler ble brukt for å overbevise landene, skrev The Washington Post onsdag.

EUs handelskommissær sier han fikk vite om det gjennom mediene.

– Jeg har absolutt ikke blitt orientert, sa Hogan.

Trump begynte i 2018 å true med avgiftsøkning på bilimport for å beskytte den amerikanske bilindustrien. Det skapte bekymring hos japanske og europeiske bilprodusenter.

Japanske bilprodusenter ser ut til å ha gått klar etter at USA og Japan ble enige om en ny handelsavtale i september.

Flysubsidier skaper hodebry

Hogan sa torsdag at amerikanske myndigheter ikke var fornøyd med EUs innsats for å løse en tvist om subsidier til flyprodusenten Airbus.

Annonse

I oktober innførte USA en straffetoll på varer fra EU verdt til sammen 7,5 milliarder dollar etter at Verdens handelsorganisasjon (WHO) vedtok at subsidiene var ulovlige.

– Men det er i det minste uttrykt en holdning til forslaget, sa Hogan og la til at Brussel ventet på et svar fra Trump.

– Vi deler et mål om å få til et godt resultat for den sivile luftfarten, sa Hogan.

Landbruk fremdeles en snublestein

Landbruksprodukter er et annet vanskelig tema i handelssamtalene. Mens EU vil holde sektoren utenom, sier USA at de må være med i en generell handelsavtale som favner bredt.

Ifølge Hogan er landbruk fremdeles en snublestein, men han viste til at EU har forpliktet seg til å øke importen av amerikanske soyabønner og mais som et tegn på godvilje.

– Vi leverte på USAs forespørsel, selv i det veldig sensitive spørsmålet om landbruk, sa den tidligere landbrukskommissæren i EU.

– Vi prøver å svare på en positiv måte, la han til.

– En god start

Hogan oppsummerte de tre dager lange samtalene med USA som en god start. Han understreket at EU ønsker en løsning på flere handelskonflikter mellom de to allierte og unngå dyr straffetoll, skriver Reuters.

– Det var en god start, men det gjenstår mye arbeid, vedgikk Hogan.

Han sa han håpet EU kunne utnytte en felles bekymring for Kina og behovet for reformering av WHO til å komme nærmere en løsning i spørsmålene om subsidier i luftfarten, landbruk og skatt på digitale tjenester levert av store IT-selskaper som Facebook og Google.

– Jeg forventet ikke å nullstille forholdet på to dager, sa Hogan, som planlegger nye turer til Washington i februar og mars.