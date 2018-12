Partifeller mener Mays mistillit-resultat er dårlig

200 av de konservative parlamentarikerne stemte for å beholde May som partileder, mens 117 stemte mot.

En av frontfigurene i det interne opprøret mot May, Jacob Rees-Mogg, sier til BBC at det var et «forferdelig resultat for en statsminister» og mener fortsatt hun bør gå av. Partifelle Andrew Bridgen, som også stemte mot May, sier voteringen var «en stor mulighet for å starte nye brexitforhandlinger med en ny statsminister», men at den muligheten nå er borte.

– Pyrrhos-seier

I forkant av avstemningen skal May ha orientert partifellene om at hun ikke vil stille som kandidat i neste valg.

Skottlands førsteminister og SNP-leder Nicola Sturgeon sier i en uttalelse at Mays seier «knapt nok er en pyrrhos-seier», som betyr en seier med store tap, skriver The Guardian. Sturgeon mener May «klamrer seg fast som leder av De konservative», bare nå med enda mindre autoritet.

Sturgeon har vært en sterk motstander av brexitavtalen fordi hun mener avtalen bringer landet ut av det indre markedet. I Skottland var det flertall mot utmelding i folkeavstemningen.

Splittet parti

Det er ingen tvil om at De konservative er et splittet parti etter voteringen. Partifelle Rory Stewart mener imidlertid at det var en «komfortabel majoritet» som stemte for May.

– De som sier May burde trekke seg, er folk som for to timer siden sa at hun kom til å tape voteringen. Det ser for meg ikke ut til at de er veldig gode til å anerkjenne resultatet i demokratiske avstemninger, sier Stewart i en uttalelse ifølge The Guardian.

Parlamentsmedlem Damian Green kaller imidlertid Mays seier «avgjørende» og sier den gir henne mulighet til å fortsette med å få brexitavtalen i havn.

