Et ungt, grønt nei er viktig

I dag er de fleste ungdomspartier i Norge mot EU-medlemskap – også i 2018 har nei-flertallet vist seg å være høyst levende. Førstkommende helg kan det også vise seg å finnes i en organisasjon som foreløpig ikke har tatt et standpunkt i EU-spørsmålet.

I forkant av Grønn Ungdoms landsmøte og behandlingen av spørsmålet om EU-medlemskap, vil jeg benytte de få dagene som står igjen til å ønske organisasjonen hjertelig velkommen inn i nei-fløyen.

EU-prosjektet er først og fremst et unionsprosjekt – fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital med mål om økt mobilitet og økonomisk vekst er dets sterkeste karakteristikk. Det er ikke et godt utgangspunkt for framtidsrettede tiltak, men heller den uavbrutte påminnelsen om at enhver ambisiøs målsetting, i alt fra klimapolitikk til arbeidslivspolitikk, kan måtte vike dersom det på noen måte hindrer «de fire friheter» fra å fungere optimalt.

Dette er friheter som har gjort det enklere for arbeidstakere å jobbe på tvers av landegrenser, men dessverre også gjort det enklere for arbeidsgivere å gi utenlandske arbeidstakere dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Landbrukets framtid er en framtid ungdommen i aller høyeste grad må prioritere. Vi har betydelig bedre minstekrav for dyrevelferd enn store deler av verden. Vi har gårdsdrift over hele landet, lavt utslipp i landbrukssektoren og maten som blir produsert her er blant den absolutt tryggeste og reneste i verden.

Norsk landbruk er dyrt – det koster å produsere landbruksvarer av så høy kvalitet. Dersom vi skulle blitt med i unionen hvor minstestandardene er svakere og kostnadseffektivitet trumfer mattrygghet, ville det ikke tatt lang tid for den norske landbruksmodellen å bli fullstendig utkonkurrert. Importmarkedet ville fått en kraftig oppsving, frakt av mat ville økt deretter. Tollvernet sørger i dag for at norsk matproduksjon kan fortsette å være på verdenstoppen; et medlemskap i EU ville gjort slutt på det.

Prisutviklingen på EUs klimakvoter fra det startet i 2005 til i dag ser ut som en spennende berg- og dalbane, men er i realiteten en alvorlig svikt i et tappert forsøk på å gjennomføre klimatiltak som ikke hindrer «de fire friheter». I de verste økonomiske tider i klimakvotesystemets levealder har prisen for å slippe ut et tonn CO2 ligget mellom tre og fire euro. I november 2018 ligger prisen på omtrent 19 euro. Det er et betydelig høyere prisnivå enn det har vært tidligere, men det hindrer fremdeles ikke særlig mange i å fortsette med utslippene sine.

Vi må bruke mulighetene vi har for å føre en mer ambisiøs klimapolitikk enn andre, også EU.

Til tross for at flere EU-topper har fått øynene opp og tatt til orde for at kvotesystemet må forandres, er det lettere sagt enn gjort. Det sterkeste virkemiddelet som er blitt benyttet er å ta kvoter som ikke er i bruk ut av markedet for å presse opp prisen på de øvrige klimakvotene – noe som har vist seg å ha svært begrenset effekt. Yale-professor William Nordhaus ble nylig tildelt Nobelprisen i økonomi for å ha «integrert klimaendringer i langsiktig makroøkonomisk analyse». Et klimatiltak han er tydelig på å ikke være så fan av er EUs klimakvotesystem, som han kaller en fullstendig fiasko.

Grønn Ungdom og alle andre ungdomsorganisasjoner bør være pådrivere for et avgiftsregime hvor politiske beslutninger rår sterkere enn markedets innflytelse, i stedet for å la EUs kvotesystem legge føringer for hvordan vi skal bidra i kampen mot klimaendringer.

En verden hvor den globale oppvarmingen blir begrenset til 1,5 grader varmere enn før-industriell tid er vesentlig forskjellig fra en verden hvor vi ender opp på 2 grader eller mer. Dette signalet bør få norske politikere til å innse at vi nå må bruke mulighetene vi har for å føre en mer ambisiøs klimapolitikk enn andre, også EU.

Jeg håper Grønn Ungdom denne helgen velger å føye seg inn i rekken av ungdomspartiene som sier nei til norsk EU-medlemskap, og ja til et levende norsk landbruk, rettferdig arbeidslivspolitikk og til å skape den mest ambisiøse klimapolitikken i verden.