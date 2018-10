Vi byggjer landet

Det betyr at H, Frp og V har auka løyvingane til samferdselsføremål som veg og jernbane med heile 75 prosent sidan Ap, SV og Sp tapte stortingsvalet i 2013.

Medan det i perioden 1970-1995, altså på 25 år, berre blei opna 45 kilometer motorveg, planlegg regjeringa å opne heile 104 kilometer med ny trygg firefelts veg i 2019. Den massive vegsatsinga til regjeringa betyr til dømes stadig fleire kilometer trygg firefelts veg på strekninga E18/E39 Oslo-Kristiansand-Stavanger og på E6 Oslo-Trondheim.

Samstundes viser dei nye utsleppsframskrivingane at utsleppa frå vegtrafikken er i kraftig fall.

Dette står i sterk kontrast til at utsleppa frå vegtrafikken auka med Ap, SV og Sp i regjering. Ein konsekvens av regjeringa sine grøne avgiftslettar er at CO2-utsleppa frå nye personbilar er redusert frå 123 gram/km i 2013 til 82 gram/km i 2017. Gjennomsnittleg CO2-utslipp for alle nye personbilar registrert i september 2018 var 55 g/km.

Regjeringa føreslår òg rekordmykje til jernbane og kollektivtrafikk. Løyvingane til jernbaneføremål er auka med nesten 80 prosent sidan regjeringa tiltredde. I 2019 legg vi blant anna opp til fullt trykk på utbygginga av indre Intercity, og midlar til start av nye prosjekt mellom Drammen og Tønsberg. I tillegg vil regjeringa løyva 5 gonger så mykje til bymiljøavtalar, byvekstavtalar og belønningsordninga som det dei raudgrøne gjorde i budsjettet sitt for 2013. Dette er faktisk heilt naudsynt.

La det ikkje vera nokon tvil om at denne regjeringa byggjer landet.