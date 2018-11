Veterinærforeningens standpunkt om kutrener

I følge myndighetene skal norske kuer etter 2034 leve i løstdriftsfjøs. Veterinærforeningen er enig i at dette er den beste måten å ivareta dyrenes naturlige behov og god dyrevelferd. Fram til 2034 er målet at dyrene i eksisterende fjøs skal ha best mulig velferd.

Annonse

Det er ikke mulig per i dag å fjerne alle kutrenere uten at det også vil kunne få negative konsekvenser i dagens båsfjøs. Det forandrer likevel ikke målsetningen for enda bedre dyrevelferd i fremtiden.

Sitat fra Den norske veterinærforenings standpunktpapir: «Fastmonterte innretninger som påfører dyr ubehag ved utføring av normal atferd bør være forbudt. Så lenge kutrener er tillatt har brukeren plikt til å følge regelverket.».