Veganisme og intelligens

Veronika Andersson polemiserer, med skarp penn, mot Bårdsgård og hans like skarpe veganerkommentar frå Nationen 26/10. Ho kjem også med ein del interessante opplysningar. Lesarane får orsaka at eg nok kjem til å gjenta synspunkt frå tidlegare innlegg i avisa.

Ho oppgjev tre typiske grunnar til veganisme – etikk, miljø og helse. Eg har forståing for dei to første. Industriell kjøtproduksjon er ikkje bra for dyra, og neppe for miljøet heller. Men vi må ikkje glømma at det største naturinngrepet er sjølve oppdyrkinga av jorda. Mange dyr har slik mista livsmiljøet sitt. Og dersom ein er etisk veganer, korleis kan ein gje kjøt til hunden? Men det er ikkje lett å vera konsekvent. Sjølv avstår eg frå fjørfe og merlaks, men greier ikkje å kutte ut den industrielle grisen.

Annonse

Men helseargumentet er ubegripeleg for meg. Med berre plantekost er det heilt uråd å få i seg alle essensielle næringsstoff. Eg nemner B-12, lange omega-3-feittsyrer og D-vitamin. Det siste får vi i sola mellom ca. 10 april og 1 sept. Sydenturar er jo eit alternativ, men det krasjar vel mot miljøargumentet? Uansett må ein ty til åtgjerder, eller tilskot som det gjerne heiter, men er dette fullgode erstatningar? At vi et meir enn nok kjøt (men for lite fisk?) i Noreg og mange andre land er eg med på, men dette er ingen grunn til å kutte det heilt ut.

Ho hevder heilt korrekt at vi deler meir enn 95 prosent av arvematerialet med andre primatar. Men det tyder ikkje at andre primatar har meir enn 95 prosent av vår intelligens. Truleg er det større tilgjenge på animalsk kost av høg kvalitet som har gjort det mogeleg å utvikla vår hjerne.

Boka «The Driving Force» av Michael Crawford ser nettopp på menneska sin diett i eit evolusjonært perspektiv. Les og lær! Sjimpansar et forøvrig gjerne animalsk kost når det er tilgjengeleg, dei er omnivore som oss. Den nest mest intelligente arten (slekta) på jorda er delfin, ein rein karnivor med rikelig av dei nemnde feittsyrene i dietten.

Opplysninga om at dei fleste veganerar har vore kjøtetarar er beroligande. Eg vonar dei gjev også sine eigne barn trygg ernæring, i det minste ved å gje dei egg og feite meieriprodukt i tillegg til korn og grøntfor. Og medan veganermor er gravid, må ho vera flink med tilskota.