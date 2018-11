Vårt eventyrlige Forsvar

I medier og reklame presenteres et glansbilde av vårt Forsvar. Høyteknologisk og profesjonelt fremstår det som det optimale en moderne og rik stat kan holde seg med. Statsministeren smykker seg gjerne i dets glans, og idiotforklarer alle som ikke er enige i hennes beskrivelse av virkeligheten.

Den nye og flotte kledebon er solgt inn av mennesker som forfekter forlengst tilbakeviste militære teorier. Mennesker som nok har lest mange bøker, men som selv aldri har satt sine ben på en slagmark. De er overbeviste om at soldater på bakken og stridsvogner er avleggs nostalgi. Fienden skal jo utelukkende bekjempes i cyberspace og ved hjelp av langtrekkende våpen som kan styres inn på målet via en joystick,fra et eller annet gutterom.

Så da sitter vi her da, med et glansbilde av et Forsvar. Det skinner så fint, og er så dyrt, at (nesten) alle er fra seg av begeistring.

Vi som har vært ute en vinternatt før har valget mellom å kaste oss med i hyllingskoret, eller å stille oss opp til spott og spe, og rope: Keiseren er jo naken!

All erfaring fra moderne krigføring viser at hverken soldater eller stridsvogner har gått ut på dato!

Personlig har jeg tjenestegjort i over tre år i konfliktområder fra Balkan, via Midt-Østen til Afghanistan. Inntrykket jeg sitter tilbake med er at selv all verdens high-tech utstyr ikke er i nærheten av å kunne erstatte eller bekjempe lokalkjente og motiverte soldater på bakken.

I 2018 har Norge i alle praktiske henseender avviklet sitt nasjonale forsvar. Hæren er redusert til et par bataljoner, og Heimevernet er redusert til et nivå hvor det ikke lenger er i stand til å sikre mer enn forsvarets egne nøkkelobjekter. I praksis innebærer dette at tusener av kritiske punkter på strøm-, data- og telenett, pluss drikkevannsforsyning blir ligger ubeskyttet. Dette vil først og fremst ramme sivilbefolkningen, som vil måtte klare seg selv i krise eller krig.

Våre milliardverdier i form av olje og gassanlegg langs kysten likeså, etter at «keiseren» i sin uendelige visdom avgjorde at Sjøheimevernet var gammeldags og måtte nedlegges.

De få bakkestyrkene vi har igjen er uten et adekvat hovedvåpen, som stridsvognene normalt skal være, og vår marine er redusert til noen få fartøy som i beste fall kan inngå i en større NATO-styrke. Vi har ikke lenger et eget forsvar, men enkeltdeler som kan passe inn i NATO-forband.

Så hva da om NATO ikke kommer når vi trenger dem? I så fall er krigen over før den har begynt...

Keiseren er naken!

Vi må derfor snarest styrke vårt heimevern, få sjøheimevernet tilbake på kjøl, opprettholde 2. bataljon som stående avdeling, kjøpe nye stridsvogner og reversere den meningsløse nedleggelsen av Andøya Flystasjon.