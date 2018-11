Uriktig om skogvern og klima

I Nationen 13. november kommer Aksel Gøytil Bødtker fra Akershus Natur og Ungdom med en rekke uriktige påstander rundt bruk og vern av skog i et klimaperspektiv. Han deler også debatten inn i to ulike fløyer med skogbrukerne på den ene siden, og verneaktivistene og FNs klimapanels 1,5 graders-rapport på den andre siden. Hvordan han finner støtte for skogvern som klimatiltak i denne rapporten er uforståelig, når rapporten påpeker at karbonnegative tiltak som skogplanting og økt bruk av bioenergi med karbonfangst og -lagring er avgjørende for at vi skal nå 1,5 gradersmålet.

I debatten om bruk og vern av skog i et klimaperspektiv er det viktig å skille bærekraftig skogbruk fra avskoging. Milliardene som brukes til skogvern i regnskogen går til vern mot avskoging. I Norge driver vi derimot med et bærekraftig skogbruk der vi sørger for at ny skog kommer opp der den gamle sto. Tømmeret vi tar ut gjennom hogst kan brukes til å erstatte fossilbaserte produkter. Dermed kan bruk av skog bidra til å redusere de fossile utslippene. Hvis vi derimot verner skogen vil vi ikke kunne benytte denne muligheten.

Så lenge bærekraftig skogbruk kan bidra til å redusere de fossile utslippene er det altså ikke grunnlag for å si at vern av skog er et klimatiltak, noe også Miljødirektoratet konkluderte med da vern av skog som klimatiltak ble utredet på bakgrunn av arbeidet gjort i FNs klimapanel.

I Norge verner vi skog for å ta vare på sjeldne og truete arter og natur, samt for å bevare et representativt utvalg av norsk skog. Skognæringen er enig i at vern er et av flere virkemidler for å ta vare på det biologiske mangfoldet i skogen, og vi bidrar derfor til at mange viktige skogområder blir vernet frivillig hvert år.

Å hevde at det kun er den vernede skogen som bør tas med i klimaregnskapet vårt er både uforståelig og helt feil. Gøytil Bødtker tegner et bilde av at vernet skog og skjøttet skog oppfører seg fundamentalt forskjellig, noe den på ingen måte gjør. Alle trær, enten de er vernet eller plantet, driver fotosyntese og binder CO2. Når trærne dør brytes de ned og slipper ut det bundne CO2-et. Noe går videre i kretsløpet, noe frigjøres til atmosfæren. Dette skjer både i skjøttet og i vernet skog.

Om vi skal nå klimamålene vi har satt oss, må de fossile klimagassutslippene ned. Dette krever massiv innsats. Skogen kan gjennom økt produksjon, uttak og bruk bidra både til økt opptak, reduserte utslipp og fjerning av CO2 fra atmosfæren. For klimaets del har vi ikke råd til å la være å bruke den til dette.