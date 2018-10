Urettferdig melking av hestenæringa

Kjære stortingspolitikarar, det vert sagt at «ein skal male løa i solskinn» og i statsbudsjettet legg ein opp til at nedgangen har snudd, det er vekst i norsk næringsliv, alle piler peiker oppover og arbeidsledigheten reduseres.

Det går godt i Noreg og for norsk næringsliv, men det gjeld kun for næringer som har dei rette rammevilkåra, som er vesentlig for å kunne auke verdiskapinga og få fleire arbeidsplassar.

Hestenæringa får ikkje ta del i denne veksten og vert hindra på grunn av ein over 90 år gamal lov, der det vart innført ei avgift på spel på hest, i ei tid då Noreg var i økonomisk krise. Ei tid der arbeidsløysa var så høg at det vart snakka om å fremme lovforslag om at kvinner med forsørger ikkje skulle kunne ta seg lønna arbeid. Heldigvis skjedde ikkje det, men avgifta på spel på hest, kalla totalisatoravgifta, vart innført og skapar i dag store utfordringar for ei viktig distriktsnæring.

Formålet med å innføre totalisatoravgifta i 1927, var for å bruke midlene på å videreutvikle hesteholdet i Noreg. Dette formålet er dessverre ikkje ivaretatt. Totalisatoravgifta er i dag ei avgift som gjev direkte mynt i statskassa som stadig veks, medan forfallet på fleire av landets totalisatorbanar aukar, antallet startande hestar er redusert, rideskular legges ned og det blir født færre føll; for å nevne noko. Om ikkje rammevilkåra vert endra for 2019, er situasjonen svært alvorleg og vil få store konsekvenser.

Nedgangen resulterer sjølvsagt i at avgifta gradvis vert mindre, då dette er ei avgift på brutto omsetning. Men statsbudsjettet sitt avgiftsbeløp på 135 millionar for 2019 er allikevel eit så stort beløp for hestenæringa, at konsekvensene tydeleg vert større. Har Noreg råd til å la norsk kulturarv og arbeidsplassar i distrikta gå tapt? Er den gradvis synkande avgifta viktigare å halde på, enn å ta vare på ei der næring mange unge jenter drøymer om å starte eiga bedrift?

For det er kritisk for hestenæringa, og ein er avhengig av at inntektene til Norsk Rikstoto skal gå tilbake til næringa, for at næringa skal kunne vekse i heile landet. Det er faktisk ein del av samfunnsoppdraget Norsk Rikstoto har fått, når dei har konsesjon på spel på hest. Slik som å støtte tiltak for born og unge, å ivareta dei norske hesterasene og støtte utdanning og kursing innan hestesporten, blant anna ved finansiering av Norsk Hestesenter, som er næringas kompetansesenter.

Ein kan også stille spørsmål om kvifor det kun er Norsk Rikstoto som har denne avgifta, som einaste av spelaktørane i landet. Bare med tanke på rettferdighetsprinsippet og lik konkurranse, skurrer det for meg å videreføre totalisatoravgifta.

Ein hest utan rytter kan aldri vinne løp, derfor trengs det aktiv satsing på hestenæringa og sporten.

I statsbudsjettet står det at ein skal sikre at næringslivet har rette rammevilkår. Bruke dei gode tidene til å bygge velferdssamfunnet for økonomisk vekst og verdiskapning. Det er naturleg å samanlikne seg med Sverige, der landets politikarar har tatt aktive grep for å fremme hestenæringa, og ein snakkar om verdiskaping på heile 43 milliarder norske kroner. I Noreg er verdiskapinga på 7,4 milliarder, men det er eit klart potensiale for å nå ei verdiskaping på 23,1 milliarder, om ein får betre rammevilkår.

For å sette det på spissen: Noreg går glipp av arbeidsplassar og verdiskaping på opp mot 16 milliarder, ved å vidareføre 90 år gamal avgiftspolitikk. Kor framtidsretta er det? Eg undres.

Det er eit faktum at hestenæringa møter store utfordringar ved å ikkje verte likestilte med konkurrerande næringar. Ein hest utan rytter kan aldri vinne løp, derfor trengs det aktiv satsing på hestenæringa og sporten. Det trengs politikarar som ser at landet drar nytte av eit aktivt landbruk og næringsliv i heile landet. På denne måten vil ein få arbeidsplassar og levande bygder, kulturarven vil leve vidare og ein vil legge tilrette for ei viktig framtidsretta næring.