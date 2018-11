Tror du en fossilfri og god framtid er uoppnåelig, Ola Borten Moe?

I takt med endringene i klimaet vi har vært vitne til bare de siste ti årene, har også våre muligheter for å oppnå en utslippsfri framtid endret seg drastisk. Det er ikke lenger en utopi at all den energien vi har behov for vil kunne produseres fra fornybare kilder i løpet av de neste 20 til 40 årene.

DNV GL er en av flere høyt respekterte aktører som anslår at vi vil nå toppen i oljeetterspørselen litt ut på 2020-tallet og at den deretter vil falle dramatisk, takket være elektrifiseringen av landtransporten som i dag står for to tredjedeler av verdens oljeforbruk.

Med andre ord står vi foran et helt annet framtidsscenario enn da oljen ble funnet for snart 50 år siden. Derfor er det naturlig å snakke om massiv subsidiering og ekstrem risikosport når staten dekker mesteparten av letekostnadene for oljeselskapene, også ditt eget OKEA.

Norge må ikke gå i samme fella som kameraprodusenten Kodak, som tviholdte for lenge på sin filmrull-teknologi og ble totalt utkonkurrert av de som for fullt satset på digitalkameraer. Dette er vårt Kodak-øyeblikk, der verden omstiller seg mens vi i praktisk politikk klamrer oss fast til tanken om at vår olje skal etterspørres inn i evigheten.

Vi må også huske at prognosene vi ser i dag stort sett forutsetter “business as usual”-politikk. I takt med de fysiske påminnelsene vi får om klimaets ubalanse i form av flom, ras, styrtregn, jordskred og utilstrekkelig infrastruktur er det sannsynlig at innbyggere i flere land vil kreve en mer aktiv inngripen for å stanse og forsøke å reversere klimaforandringene. Bare se på industri-tunge Tyskland – der stemmer snart hver femte velger De Grønne.

Hvis ikke 1,5-gradersmålet nås, er det en overhengende risiko for at alt det vi har kjært vil kunne gå tapt – og vi har rundt 12 år på oss på å snu skuta.

Vannkraften vår og landbruket vårt er prisgitt stabile værforhold – det har denne sommeren lært oss. Våre fiskerier er prisgitt stabile temperaturer, et hav som ikke forsures av CO2 og at planktonet ikke migrerer.

Vi risikerer at mye av grunnlaget for våre evigvarende ressurser går tapt på grunn av vår tukling med klimaet.

Det er også dine verdier som står på spill, Ola. Vår tid trenger at Norge slutter å være en passiv tilskuer til verdens utvikling. Vi må gå foran og med full kraft bli en pådriver for at verdens energisystemer skal kunne forsynes med fornybar, utslippsfri energi og at DNV GLs prognoser fremskyndes.

Da kan vi ikke fortsette å lete etter mer olje. Da må skuta snus.

I næringsliv og kompetansemiljøer ser vi initiativ og et sterkt og målrettet ønske om å raskt nå det fossilfrie samfunnet. Der det er en vilje er det en vei. La oss gå den veien sammen. La oss legge til rette for at våre barn, dyrene og naturen skal kunne ha levelige forhold også i framtida.