Tør vi vente, Borten Moe?

I sitt innlegg skriver Ola Borten Moe mye om overføringene staten får fra oljenæringen. Dette er ikke et ukjent tall for oss i AUF, og flere har vel sett Norsk olje og gass sitt innspill til statsbudsjettet; én setning med total netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2019.

Realiteten er dessverre at uansett hvor glad vi er i norsk olje og gass, så kveles jorda sakte, men sikkert av utslippene fra den. Norsk olje og gass glemte å legge ved utslippene da de sendte inn sitt innspill.

Og sannheten er at fremover kan det ikke bare være økonomien som legger rammene for politikken, det må også klimamålene gjøre. Det kan ikke bare være sånn at vi som vil redusere Norsk produksjon av olje og gass, skal stå til ansvar for velferden. De politiske partiene som ønsker å fortsette må også stå til ansvar for hvordan Norge skal nå klimamålene våre.

FN slapp nettopp en rapport der de fastslår at vi må kutte 50 prosent verdens av klimagassutslipp innen 2030 for å nå 1,5-gradersmålet. Et tiltak vi må gjøre for å klare det er å redusere oljeforbruket med opp mot 40 prosent. 2030 er om 12 år.

Vi i AUF har tatt det alvoret innover oss. Vi har begynt å se fremover. Fremover til at Norge, forhåpentligvis, skal være et fornybart samfunn som satser på de grønne og fornybare næringene.

Vi anerkjenner selvfølgelig verdiene som oljen har gitt oss og at vi har mye å takke den for. Det vi ikke går med på er at landets fremtid skal avhenge av én næring. En næring som går en høyst usikker fremtid i møte. Vi har sett at svingninger i næringa treffer oss hardt.

I takt med at verden legger om sine energikilder og går inn i fornybarsamfunnet trenger også vi flere ben å stå på. Det er høyst usikkert om investeringer som gjøres i nye olje og gassfelt i dag noen gang blir lønnsomme. Det er ansvarlig politikk å ikke bare se på verdien av en næring i dag, men tenke på lønnsomhet på lang sikt.

Er man villig til å gamble arbeidsplasser og norsk økonomi ved å ikke starte omstillingen allerede nå? Vi mener svaret er nei.

Klimatilpasning er heller ikke gratis. I Norge vet vi godt hva flom, ras og annet ekstremvær koster samfunnet. Økte klimagassutslipp gjør været mer ustabilt. Klarer vi ikke 1,5 gradersmålet vil konsekvensene bli store også for oss. Å ikke redusere klimautslippene vil binde opp statsbudsjettene i å håndtere konsekvensene av klimaendringene. Også slik er dette et økonomisk spørsmål.

For så vidt er vi enig med Borten Moe om at petroleumsnæringa må bli mer effektiv og mer miljøvennlig. Problemet er at arbeidet går for sakte og vi må også tenke på andre måter å kutte utslippene våre på. Det hjelper ikke å argumentere med at vi har den reneste oljen i verden. De største utslippene kommer fra brenning av oljen, noe som er like forurensende uansett hvor oljen kommer fra.

Det er behagelig og lett å ikke ta klimatrusselen ordentlig innover seg. Men vi har ikke tid til å bli lenger i oljedvalen. Vi har 12 år på oss. De årene må vi ikke bruke på å lukke øynene for en endring vi vet kommer. Vi må bruke dem på å investere og omstille oss for fremtiden, slik at Norge slutter å være en del av problemet og begynner å bli en del av løsningen.