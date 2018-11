Terje Lien Aaslands sviktande dømekraft

Sist helg vart det årlege fakkeltoget mot pels og pelsdyrbønder arrangert. Terje Lien Aasland, næringspolitisk talsperson i Ap, var blant dei politiske appellantane. At Aasland, med 13 års fartstid på Stortinget, lét seg påverke til å støtte opp om organisasjonen NOAH ved ein slik hending, er ikkje anna enn sjokkerande og trist.

Geir Pollestad, som er leiar i Næringskomiteen der Aasland er nestleiar, går i Nationen på torsdag til velfortent åtak på sin kollega, og meiner at Aasland si deltaking her svekkjer Ap sin truverd, og er klar på resultatet av dette: «Da kan ikke landbruket stole på Arbeidarpartiet.»

Det syner sterk og godt leiarskap av Pollestad, å irettesetja Aasland for dette.

På video av appellane, kan det synast som at Aasland er godt komfortabel saman med «dyrevernarane,» som er samla til sitt årlege fakkeltog mot pelsdyrbønder. Han framfører sitt hovudbodskap for kvelden, at det skal bli slutt på ville dyr i bur – med stor innleving.

Fekk du med deg dette innlegget? Ope brev frå ein pelsdyrbonde; "Kan du svare meg på en ting, Erna? Hvorfor er det nødvendig å legge oss ned nå?"

Når Aasland blir konfrontert på e-post av underteikna om korleis han kan ytre seg om at pelsdyr i bur er «ville» dyr, viser Aasland i sitt svar til den nylege pelsdyrutredninga og innrømmer fakta: «Dagens pelsdyr er ikke å betrakte som ville dyr.» Det er ytst kritikkverdig av Stortingsrepresentant Aasland å framføre usanningar, sjølv om han er i lag med «dyrevener».

Som Pollestad også er inne på så legitimerer Aasland med si deltaking her denne fanatiske organisasjonen, som har desse ekstremvisjonane der dei likestiller slakting av dyr, med drap på mennesker, dette blir stadfesta på Noah sine nettsider: «Slakt er voldelig galskap», og «som veganer redder du hundrevis av medskapninger i løpet av ditt liv,»

Underteikna har gjennom mange års kamp for næringas framtid, klart å halde meg oppreist sjølv om det stormar som verst med usaklege åtak mot pelsdyrbønder: Heldigvis er det mange gode kollegaer som har også har sterk nok rygg til å stå imot all trakassering og hets.

Men med det siste årets uanstendige handling frå regjeringa mot oss, er det ikkje alle som har greidd å halde seg på føtene lenger. Slik regjeringa har ført heile næringa ut i uvissa, er totalt uakseptabelt og uverdig vårt demokrati.

Aasland heller bensin på bålet på ein ufin måte, når han som ein framtredande samfunnstopp og maktperson opptrer saman med fanatiske «dyrevernarar» framfor nasjonalforsamlinga vår, og slik han regelrett kjem med usanningar om gardsdyra i ein pelsdyrgard, er berre trist og uverdig.

Her sparkar han pelsdyrbønder som allereie ligg nede. Det heile er respektlaust og syner mangel på dømekraft, av ein som heller burde gå føre og vise rett veg i si utøving av sitt virke som valt av folket.

Ein får tru at det etter kvart blir fleire enn Pollestad som set foten ned for den endelause trakasseringa av pelsdyrbøndene, før det for alvor går utover liv og helse.