Terje Aasland dobbeltkommuniserer om pels

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland kom med dobbeltkommunikasjon i sin diskusjon med pelsdyrbonde Sigbjørn Kirkebøen. Overfor Noah var han skjønt enig med dem, overfor Kirkebøen var tonen en annen!

I Nationen henviste han til at Arbeiderpartiet i 2011 hadde vedtatt en dødsdom over en hel næring med sine arbeidsplasser og ringvirkninger. Ganske uhørt at de som kaller seg arbeidernes parti slår beina vekk under en hel næring!

Så vidt jeg vet, var det svært lite flertall i saken. I alle fall i det fylket jeg tilhører. Jeg vet at tre stk. som etterpå hadde vært på besøk på en farm, sa at dersom de hadde visst det de nå visste, ville de ikke stemt for nedleggelse. Slik var det nok i flere fylkeslag.

For denne saken ble delegatene nærmest kuppet. De var ikke forespeilet at dette ble så alvorlig for næringen. Pels var på dagsordenen, men det var nok få som så for seg alvoret og at dette ble resultatet. De ble tatt på sengen, som vi sier. De var ikke forberedt på dette, de hadde ikke nok greie på saken, enkelt og greit.

Det var likevel sjokkerende å se at Arbeiderpartiet ødela arbeidet til alle i en hel næring! Vanskelig å tro det, rett og slett.

At regjeringspartiene i et rom på Jeløya vedtok å legge ned næringen, under ett år etter de fikk nytt grønt lys, er fullstendig utenfor ethvert demokrati verdig!

Næringen må få en seriøs behandling, med ny høring i alle kommuner. Så må en ny behandling til i Stortinget. Jeg mener Norge trenger alle næringer, og pelsdyr i Norge får verdens beste behandling og stell, noe som gjenspeiles i den beste pels som kommer til auksjonene.

Faktum er at i Danmark, og ikke minst Finland, er pelsdyr mangedobbelt, – 7–10 ganger norsk produksjon. Derfor er potensialet stort for at næringen kunne bli mye større i Norge også. Det er en utmerket distriktsnæring, som gjør at en familie kan leve av selv små bruk, der det ellers er få andre arbeidsplasser.

Aasland bør gå i seg selv, og så gå inn for å gi næringen ny giv! Det fortjener den! Ap sitt skandaløse vedtak må omgjøres!

Pelsdyr fôres med slakteavfall, som omdannes til verdifull pels og gir landet valutainntekter, som den eneste landbruksrelaterte næring. Omsetningen er opp til en halv milliard, avhengig av årets prisnivå, og kunne lett blitt fem milliarder, dersom næringen fikk den verdsetting den fortjener!