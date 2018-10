Tenk dykk om, KrF

Det første delegatane bør tenkje over er om dette stemmer overeins med det KrF gjekk til valg på for litt over eit år sida. Partileiar Knut Arild Hareide sa at dei støtta Erna Solberg som statsminister. I juni i år lista Hareide opp 40 punkt som KrF hadde fått gjennomslag for i samarbeid med Solberg-regjeringa. Er dette gløymt? Kvifor vil dei no felle regjeringa? Dette er ikkje truverdig overfor veljarane!

Det andre KrF bør tenkje over er kva dei oppnår ved å velje venstresida. Det viktigaste spørsmålet bør vere om retten til liv blir styrka ved å skifte side. Truleg er resultatet motsett og bør vere meir enn god nok grunn til å halde seg unna eit slikt samarbeid.

Kva med dei grunnleggande verdiane i forholdet mellom stat og individ? Ap står for større einsretting og mindre fridom for enkeltmenneske og familiar til å velje som dei sjølve vil, mellom anna kontantstøtte, privatskular og trusfriheit. KrF har Bibelen som ideologisk fundament.

Det trengst ikkje fleire sekulære parti på Stortinget. KrF bør vere eit parti som står for kristne verdiar i ei tid som denne! Dersom KrF ikkje vil vere med i dagens regjering bør dei fortsette i opposisjon.

Knut Arild Hareide held på med eit farleg politisk risikoprosjekt. Dette verkar både splittande og destabiliserande. Nokon bør ha mot til å ta eit kraftig oppgjer med Hareide!

I dag har vi ei styringsdyktig regjering på borgarleg side. Den har vist at den har samarbeidsvilje. Det siste vi treng no er ei regjeringskrise, som i så fall er grunna på å rane til seg politisk makt utan reelt grunnlag!

Til dei som har tenkt eller vurderer å gå mot venstre vil eg minne om ein god fjellvettregel! Snu i tide! Mitt råd er at landsmøtet går mot partileiaren, og fortset samarbeidet med Solberg-regjeringa i regjering eller utanfor regjeringa som eit seriøst parti.