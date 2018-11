Store gårder eller små gårder?

Det er grunn til å merke seg planlisten for jordbruket, som Aps Nils Kristen Sandtrøen presenterer i Nationen 13. november. Det spesielle er "fornying og opprustning av 15–30 brukene."

Nåværende regjering har bygging av store fjøs med løsdrift og melkerobot som spesiale. KrFs næringspolitiske talsperson, Line Henriette Hjemdal, var i forrige stortingsperiode på lag med Sandtrøen. Hun ville ha redningsaksjon for melkegårder med 25 kyr, men røpte dermed at de er i faresonen. Til Nationen i fjor sa Hjemdal at "Mykje av graset ligg spreidd og på små areal, som ikkje egnar seg for bruk med 50–60 kyr. For store delar av landet er fornying av bruk med 25 kyr avgjerande for å videreføre melkeproduksjonen". Videre sa hun at investeringsmidlene må tilpasses de lokale ressursene.

Annonse

Det må handles nå. Snart er ikke flere mindre og mellomstore gårder å redde. I fjor ble det lagt ned rundt tusen gårder, og til nå er det lagt ned rundt tusen gårder. Avvikling skjer også når bonden pensjonerer seg, for unggenerasjonen ser ikke økonomisk råd til å ta over. I utkantstrøk er det også mangel på attåtjobber.

Det ble litt større overføringer til mindre gårder i år, men trenden med årlig økonomisk underprioritering av mindre gårder har satt sine spor.

Det er også grunn til å spørre om hva er meningen med at regjeringen vil ha liberalisering av konsesjonsloven og utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven. Med regjeringens storgårdsprofil, er det ikke rart om en blir både redd og fælen.