Sentralisering og risiko

Jeg har nettopp hørt et foredrag av beredskapssjef Jan Helge Kaiser, Fylkesmannen i Vestfold. Han kan fortelle om store samfunnstrusler og et omfattende beredskapsarbeid. Samfunnet vårt er blitt meget sårbart.

Jeg er redd for at sårbarheten forsterkes av flere sentraliseringsreformer. Det hjelper jo ikke at man i sin retorikk bruker ord som nærpoliti, og at man må lage store kommuner for å kunne desentralisere statlige oppgaver.

Det er sterke drivkrefter for å vokse og lage store og sentralstyrte enheter. Det er for å utnytte de såkalte stordriftsfordeler eller skalafordeler. De er gjerne økonomiske og lette å regne på. Og det er sterke krefter i retning av urbanisering, ikke minst at særlig unge velger å flytte til større urbane steder, som f.eks. Oslo.

Annonse

For å motvirke dette må det foreligge en sterk politisk vilje og evne til å satse på distriktene, og å flytte statlige arbeidsplasser ut i periferien. Dessverre er det så langt ingen regjering som har greid å gjøre det siste i tilstrekkelig omfang.

For å kunne ha en rasjonell forståelse for desentralisering, må vi i større grad forstå fordelene ved desentralisering og små enheter. Vi må forstå det som kalles smådriftsfordeler. Smådriftsfordelene er særlig sosiale, så som motivasjon, psykologisk eierskap, nærhet og kontroll. Men det finnes også økonomiske smådriftsfordeler, noe som må sees opp mot kostnadene ved høyere risiko.

Tidligere forsvarsjef Harald Sunde sier det slik i et intervju; (Sentrum 1/2018): «Jeg mener det er svært viktig at vi ikke styrer Norge med et ensidig fokus på urbanisering, sentralisering og effektivisering. Dersom vi endre opp med å klumpe oss sammen i noen få store byer, taper vi mye. Ved derimot å ta vare på hele Norge, trygger vi landet vårt samtidig som vi tar vare på kulturarven vår. Jeg ønsker en politikk som sikrer bosetting på Finnmarksvidda til yte Lofoten og Vesterålen. Vi trenger arbeidsplasser og aktivitet ved fjordene på Vestlandet og i de dypeste skogene på Østlandet.»

Et eksempel på hvor stordriftsfordelene utnyttes i for stor grad, på bekostning av risiko og smådriftsfordeler er Tines satsing på ferdigmat. Tine eier Fjordland, Fjordland eier Matvarehuset i Bergen, og her bygges det opp et industrikjøkken som snart kan levere mat i plastforpakning til mesteparten av de syke og eldre i Norge.

Det er fint at vi stadig forbedrer vårt beredskapsarbeid, men vi må også angripe årsakene til at vi får et stadig mer sårbart samfunn.