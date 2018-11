Sandtrøens svartmaling slår sprekker

Leser du Ap-politiker Sandtrøens svarinnlegg til meg skulle du tro det stod dårlig til med norsk landbruk. Han har visst glemt at bøndenes inntekter har vokst under blågrønn landbrukspolitikk. Produksjonen har også økt, og antall nedleggelser har blitt redusert.

At vi i årets jordbruksoppgjør fikk en løsning forsterker satsingen på små- og mellomstore bruk er kanskje heller ikke så viktig for Ap, men det betyr mye for å opprettholde lokalsamfunn i hele landet. Dette har vært en langsiktig prioritering for Venstre.

Overproduksjon, ikke underproduksjon, er i dag hovedutfordringen i norsk landbruk. Det er et resultat av en god landbrukspolitikk, og fokuset vårt må nå være på å styrke eksporten av norske landbruksvarer inn i nye markeder. Vi har høykvalitetsprodukter, dyrevelferd i verdensklasse og et godt internasjonalt omdømme. Dette må vi dra mer nytte av.

Framover må vi fokusere på eksport, innovasjon og å opprettholde et mangfoldig landbruk. Landbruket er heller ikke tjent med en ekspansiv Ap-politikk som vil føre til renteøkning og lavere konkurranseevne. Ingen bør la seg forlokke av Aps uansvarlige pengebruk, eller av lovnader til alskens gode formål. Det hadde Sandtrøen gjort godt av å huske på.