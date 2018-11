Sandtrøen har sovet i timen

I disse dager står et masseprodusert innlegg på trykk i en rekke regional- og lokalaviser. Aps Nils Kristen Sandtrøen maler fanden på låveveggen for norsk landbrukspolitikk, nå som KrF skal forhandle om regjeringsmakt. Han begrunner frykten sin med historier fra en tid da bare Høyre og Frp utgjorde regjeringen, og når Sylvi Listhaug var landbruksminister.

At det er tre år siden Listhaug var landbruksminister, og at vi i år hadde et historisk godt jordbruksoppgjør i år hopper Sandtrøen glatt over. Han hopper også bevisst over Jon Georg Dale, en landbruksminister som har satt et positivt avtrykk på sin tid som statsråd, og som var vidt respektert for sin ryddige jobb som statsråd.

Sandtrøen er bekymret for at jordbrukspolitikken skal gå i mer «liberalistisk» retning hvis KrF ikke prioriterer feltet i sine regjeringsforhandlinger. Det han glemmer er at Venstre allerede har satt og vil fortsette å sette sitt avtrykk på jordbrukspolitikken.

Så snart Venstre gikk inn i regjering fikk vi endelig et respektabelt tilbud til bøndene, som bygger opp under små og mellomstore bruk, innovasjon i landbruket og legger til rette for jordbruk i Trøndelag og ellers.

Selv om Sandtrøen glemmer de tre foregående årene, husker han sommerens tørke. Det han ikke husker er at regjeringens innsats for å hjelpe bøndene som måtte stå i tørken ble positivt mottatt. Den blågrønne regjeringen håndterte saken raskt og godt.

Det er vel en grunn til at Sandtrøen må se helt tilbake til 2015 for å finne noen å kritisere. Den landbrukspolitikken Listhaug førte i sin tid som statsråd finner du ikke igjen i den blågrønne regjeringen, og den vil du heller ikke finne igjen i en flertallsregjering med KrF.

KrF har vært med å bidra til årets gode oppgjør, og det er ingen grunn til å tro at de vil svekke den gode landbrukspolitikken den blågrønne regjeringen har ført.

Derimot er det all grunn til å juble over at det ikke blir noen ny Ap-ledet mindretallsregjering. En slik regjering ville nemlig ha så mange formål å bruke penger på at jordbruket kunne sett langt etter like gode vilkår som de blågrønne leverte i år.

At Sandtrøen har dårlig hukommelse får være hans egen utfordring, men det er altså ikke sånn at landbrukspolitikken stoppet i 2015.