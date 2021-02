En gruppe demonstranter fra partiene SV, MDG og Rødt stilte seg opp foran Ørland flystasjon for å demonstrere mot amerikanske bombefly tirsdag ettermiddag. «Send bombeflyene hjem straks», «Det var ikke dette vi sa ja til» og «Vil vi ha ny kald krig» var noen av parolene.

Les også: Avskrekkende bombefly

I den hjemlige debatten om Russland og NATO er det mange som glemmer at det er Russland som jevnt og trutt øker spenningen og nødvendiggjør opprustning og ytterligere avskrekking. Norsk opprustning og økt øvingsaktivitet sammen med allierte er et svar på dette. Det er fornuftig sikkerhetspolitikk i møte med et land som dessverre stadig gjør ting som øker spenningen i verden.

I en artikkel i Dagens Næringsliv (08.10.20) redegjør Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole for ti ting Russland kan gjøre for lavspenning selv:

1. Avslutt krigen mot Ukraina og trekk ut av de okkuperte områdene. 13 000 døde er nok.

2. Slutt med drap og drapsforsøk på vestlige borgere, og egne opposisjonspolitikere.

3. Hvis dere absolutt skal myrde noen, ikke bruk masseødeleggelsesvåpen, det gir dårlig stemning. Vi husker radioaktivt polonium mot Litvinenko i London i 2006, og nervegassen Novitsjok mot Skripal i Salisbury i 2018 og Navalnyj i 2020.

4. Dere trenger ikke å gjennomføre storøvelser i sør langs kysten vår. Det er plass nok i egne områder.

5. Ta gjerne skarpskytingen med missiler i egne områder også.

Annonse

6. Varsle øvelsene og inviter observatører som avtalt i Wien-dokumentet. Det er ikke særlig beroligende når titusenvis av soldater mobiliseres eller 40-50 kampfartøy plutselig seiler mot oss.

7. Ikke lat som dere gjennomfører flyangrep mot Vardø og andre steder.

Les også: Hold fast på USA

8. Slutt med jamming av GPS, det setter liv og helse i fare.

9. Overhold CFE-avtalen, som gir oss mulighet til gjensidig kontroll og tillitsskapning. Selv Hviterussland er med.

10. Ikke bland dere inn i vestlige valg, vi har stor tro på demokratiet.

Sett i lys av dette blir det surrealistisk å lese i avisa Fosna-Folket om demonstrasjonen at det uttales: «Russerne har aldri gjort oss noen ting. De reddet oss under 2. verdenskrig og forsvant igjen. De er ikke interessert i Norge. Hvorfor skal vi være redd for de, vi kan være redd for amerikanerne».

Personlig er jeg er helt uenige med demonstrantenes budskap, men forsvarer deres rett til å ha slike meninger. At noen føler utrygghet, skal vi også har respekt for. Vi skal være stolt over å bo i et land hvor slike markeringer er mulig.

Men det er et paradoks at denne type alliert tilstedeværelse synliggjør felles vilje og evne til å garantere for at demonstrantene kan ha en slik rettighet i utgangspunktet.