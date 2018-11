Rødt kjøtt og fakta - igjen

Jakob Bonnevie Cyvin har den 12. november et tilsvar til min artikkel 29. oktober. Han starter med en påstand om at flere av mine argumenter er svake eller feilaktige. Jeg hadde vel da forventet at det lenger ned i innlegget kom en nærmere begrunnelse for denne påstanden.

Det eneste som kommer i nærheten av dette, er en lengre forklaring på hvordan IPCC arbeider. Dette er jeg helt klar over, men min antydning om at noen i IPCC har en politisk agenda, tror jeg nok fortsatt jeg har dekning for, uten at jeg skal utdype det videre.

Derimot mener jeg Cyvin tar helt feil når det gjelder dyrenes klimagassutslipp. Det at det trengs ti ganger mer energi for dyrene å produsere kjøtt enn for å produsere vegetarmat, er kanskje riktig, men helt irrelevant her.

Dyrenes energiforbruk kommer uansett 100 prosent fra plantene de eter, og derigjennom fra fotosyntesen. Alt det de slipper ut, har derfor på et tidligere trinn i karbonkretsløpet blitt tatt opp som CO2 fra lufta. Cyvin hevder dette er feil, men hva som er feil med dette, skulle jeg gjerne likt å høre.

Hvordan det skal henge sammen at dyrene slipper ut mer enn de eter, gir Cyvin ingen forklaring på, eller som han sier: «Ei heller er det et 1:1-forhold mellom mat og utslipp når drøvtyggere fordøyer fôr» – går de kanskje på olje i tillegg?

Annonse

Metaforen om metan, og en bøtte hvor man fjerner 20 av 21 liter etter 12 år, er også nokså meningsløs. Poenget er at dette er en kontinuerlig prosess, som har pågått i millioner av år, ikke noe hvor det plutselig skal fjernes 20 av 21 deler. Metanet brytes gradvis ned til CO2 i samme takt som det kommer ut ny metan. Hvis metanutslippet er konstant, forsvinner det hvert år like mye metan som det slippes ut.

Derfor er metaninnholdet fra dyreholdet i atmosfæren konstant hvis antallet dyr er konstant, og øker evt. bare marginalt i den grad antallet dyr øker. Hvis antallet dyr, og spesielt drøvtyggere, minker, vil metaninnholdet gå ned.

Hvorvidt metanutslippet fra husdyr på verdensbasis har økt i de senere år, er vanskelig å si. For Norge har det trolig vært en reduksjon, da antallet husdyr her er betydelig redusert fra en topp på 30-tallet.

Globalt kan det maksimalt være snakk om økning på 1-2 prosent pr. år, som da vil være dyreholdets andel til klimagassutslippene, ikke 20 – 25 prosent, eller enda mer som det ofte blir fremstilt som.

Jeg kan være enig med Cyvin i at fortidens utslipp kan være irrelevante. Eksemplet fra Amerika var tatt med for å vise det meningsløse i å tillegge drøvtyggerne massive klimagassutslipp.

Jeg kan til slutt også være enig i sluttkommentaren hans, at diskusjonen om klimautslipp fra kjøttindustrien må være kunnskapsbasert og ikke basere seg på misforståelser, feil og synsing. Cyvin hevder i sin innledning at jeg ikke bidrar til dette. Men jeg kan ikke se at han har tilbakevist noen av mine hovedargumenter (om karbonkretsløpet og nedbrytningen av metan) med fakta.

Tvert imot har jeg ovenfor vist at hans innlegg bærer preg av nettopp det han snakker imot, feil, misforståelser og synsing.