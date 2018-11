Prikkens verdi: 4 kroner og 13 øre

Hun har satt spor etter seg, bokstavelig, villsauen Prikken. Sammen med flokken har hun gjort stiene i marka flere. Det er lettere å gå og sanke både bær og sopp. Prikken har levd det gode liv i åtte år. Det gode liv i ei stor og grøderik utmark fra fjære til fjell gjennom årets 365 dager. Hun sov aldri under tak. Det var aldri hennes behov.

Prikken hadde villsauens karakteristiske instinkt og væremåte. Hun var på vakt, alltid rask på foten og klar for å rykke tilbake ved usikre omgivelser. Hun var en god mamma til de syv lammene hun fikk. Hun gav meg tillit som leder av flokken, og var blant de første som kom ved lyden av lokkinga mi. Hun var alltid tett på kraftfor-handa. Hun var bærer av en av flokkens datasendere.

I høst ble det klart at Prikkens dager var talte. Hun hadde mistet seks av de åtte fortennene. Tenner som brukes til å bite av gras, skudd og busker. Hun ville komme til å sulte i hjel i løpet av vinteren. Hun ville gradvis avmagres og til slutt ikke klare å følge flokken. Prikken var også en del av naturens kretsløp, men som flokkens leder var det mitt valg å sørge for at hennes dager fikk en verdig slutt.

Sauekjøtt har de siste årene blitt betalt med ører, opp mot en 5-krone for slaktet, fordi «ingen» vil kjøpe det. Forbrukerne sier de ikke får tak i sauekjøtt til frikassé, småstek og annen tradisjonsmat. Butikk-kjedene hevder at dette er matvarer kundene ikke vil ha og de ønsker derfor ikke å ha tilbudet i sine hyller.

Prikken fikk en pris på 19 – Nitten- øre per kilo. Fire kroner og 13 øre. Min Prikken har større verdi enn det. Hennes liv er en historie å være stolt over.

Kjøttet skal serveres som festmat, mens jeg forteller om flokkens liv, om villsauens robusthet, om planter som vokser i sauenes fotspor, om gleden ved vandringer i naturen for å ha tilsyn med flokken og om gjensynsglede. En hyllest. Til Prikkens pris.