Posten skal vekk

På 1980- og 90-tallet var det fint å gå på posthuset. Servicen var upåklagelig, og posten var den gang en svært rimelig måte å få ting fra A til B på. Siden Hannibal Sehesteds tid hadde posthornet gjallet i både hjemlige dalfører og fremmed land: Posten skal frem!

Nå skal tydeligvis ikke posten frem lenger – den skal vekk.

Posten vil kutte leveringen av post til annenhver dag, og det er slett ikke morsomt å ha med posten å gjøre lenger. Posttjenestene har blitt vanvittig dyre, og de er fulle av flisespikkerier og merkverdige spesifiseringer og pålegg som er så utkrøpne at det er lett å gå i baret. Er du et gram eller en centimeter ute av kurs, så smekk! Du får et drabelig gebyr!

En underfrankering på kr. 1 kommer tilbake som en boomerang med kr. 66,- i straffeporto.

Er det noen som sliter med lønnsomhet i firmaet sitt, så lær av posten. Her er det penger å hente: 66 ganger beløpet i straffegebyr! Noen bedre? Og har noen hørt om en slik håndtering av kunder før? Posten har nå nådd et så historisk lavmål på service og kundebehandling at høyere makter må stå bak, ellers hadde de ikke kunnet holde på som de gjør.

Annonse

Posten skal fra neste år kun distribueres tre dager i uka. Fra 2022 kun to.

Mitt firma, Ida Elisabeths kunstforlag, har i løpet av årene brukt langt over to millioner kroner på postforsendelser, men får likevel et straffegebyr på 66 kroner for et brev hvor det mangler en krone.

Hvor mange personer er egentlig sysselsatt med dette hos Posten? Er det et slags arbeidsmarkedstiltak? I tilfelle er det et nokså tvilsomt arbeidsmarkedstiltak, for flere ganger har jeg opplevd at et krav om straffeporto rett og slett er feil.

Alle som driver et firma vet at det er alfa og omega å ta vare på kundene og behandle dem ordentlig. Det har blitt en ikke helt behagelig opplevelse å henvende seg til Posten for å klage på disse smålighetene: Tidligere var Postens servicekontor bemannet med folk som hadde den gammeldagse innstillingen om at kunden (stort sett) hadde rett, og de var i det store og hele hyggelige og imøtekommende.

Tonen i dag er en helt annen, de ansatte er mye mer offensive (ofte direkte nebbete), og virker som om de er pålagt å nedkjempe «utidige» kunder og sette dem på plass.

«Posten skal vekk! Den lønner seg ikke!» Hilsen Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Nei vel. I samme slengen kan man jo håndtere annen samfunnsmessig infrastruktur på lignende vis: Sykehus, skoler, aldersboliger, veier og politi lønner seg heller ikke – få dem vekk, legg dem ned! La stå det som det er penger i, nemlig strøm, vann og kloakk – alt annet er bare utgiftsposter.