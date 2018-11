Norge kan ikke bli en matnasjon uten å satse på barna

Skal Norge som matnasjon bety mer enn festtaler, trenger vi en offensiv satsning på barn og mat. Det åpenbare stedet å starte er maten på AKS og SFO, hvor 160.000 barn får mat på skolen hver dag.

Det er ingen tvil om at satsningen på norsk mat og matkultur er virkningsfull: Gull og heder til norske oster i Oste-VM på hjemmebane. En oppblomstring av restaurantlivet i de store, norske byene. En renessanse på norsk tradisjonsmat og lokalmatproduksjon. Mormors kålruletter og kling er plutselig trendy igjen.

Arnt Steffensen påpeker i Nationen fredag at satsningen Matnasjonen Norge har glemt alle som hver dag spiser mat ved offentlige institusjoner. Det har han rett i.

Det er en satsning på reiseliv og næring, det er ikke en satsning på matglede blant barn. Ikke en styrkning av mat- og helsefaget. Ikke en kunnskapsheving blant dem som lager mat til barn på skoler og barnehager. De fantastiske ostene fra oste-VM i Bergen havner aldri på lunsjbordene der.

For 160.000 norske barn er heldagsskolen allerede en realitet. Alle som kjenner rammene for mat på AKS og SFO vet at potensialet og behovet for forbedring er stort. Gjennom prosjektet "Læringsrik mat på AKS" har vi på Geitmyra matkultursenter for barn erfart at man med en liten innsats kan gjøre en stor forskjell, selv med et trangt budsjett.

Hver dag ser vi at barn opplever mestring når de får være med å lage mat, at de tør å smake på nye grønnsaker og forstår sammenhenger i naturen når de lærer hvor maten kommer fra. Vi vet at man med enkle grep kan gi 160.000 barn følelsen av å vokse opp i en matnasjon som også er for dem:

I Oslo har grunnbeløpet for mat på AKS vært uendret i årevis. Alle som jobber med og på AKS vet at 2,5 krone per dag ikke er nok til å servere god og næringsrik mat til barn i vekst. I dag er det opp til hver kommune å sette grunnsatsene og opp til hver skole å finne mer penger til mat. Det er ofte opp til de ansatte å lage noe meningsfullt med de ressursene de har fått til rådighet.

Å lage noe som er godt og næringsrikt med omsorg for dem som skal spise den for 2,5 kroner dagen, er ingen enkel jobb. De ansatte må få kunnskap og ressurser til å lage mat som barna liker og trenger. Det fortjener både barna og alle dem som motvillig må varme opp posesupper og næringsfattige fiskepinner.

Det offentlige må ta ansvar for og legge til rette for hva som serveres barna. Som et minstemål må de 160.000 barna på AKS og SFO få mat som er i tråd med det offentliges egne kostråd. Saft, kakemiks og pasta med ketsjup er ikke mat som stimulerer til matglede og nysgjerrighet.

Vil regjeringen at Norge skal være en matnasjon må også barna få oppleve matglede. De må lære å ta vare på seg selv og hverandre, og bli glade i mat som gjør dem godt. Først da er vi en matnasjon for fremtiden.