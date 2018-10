NATO-øvelsen øker krigsfaren

Mens andre NATO-land begrenser slike øvelser til militære områder, har Solberg-regjeringa åpnet opp hele landet.

Stridsvogner ødelegger matjord; krigsfly slipper bomber i Troms; Statens strålevern melder om økt beredskap på grunn av atomdrevne fartøy, som hangarskipet USS Harry S. Truman, kjent fra ødeleggelsen av Irak i 2003. Vi vet ikke om det er atomvåpen om bord. Solberg-regjeringa er for feig til å sjekke.

Rødt vil at det norske forsvaret skal øve mer enn i dag, ikke mindre. Men Trident Juncture er del av et sikkerhetspolitisk eksperiment som drar Norge dypere inn i den stadig mer militariserte stormaktsrivaliseringa mellom USA og Russland: til skade for Norges sikkerhet og selvstendighet.

Annonse

Norge har i flere hundre år levd i fred med Russland. Også etter NATO-innmeldinga i 1949, la Norge viktige begrensninger på USAs militære tilstedeværelse, for at russerne skulle være trygge på at det ikke ville komme noe amerikansk angrep mot dem via norsk jord. Det minsket effektivt risikoen for at russerne skulle angripe oss.

Men med Trident Juncture, og nye amerikanske militærbaser på Værnes og i Troms, har regjeringa kastet vrak på denne velprøvde politikken og sluppet USA stadig nærmere grensa til Russland, med stadig tyngre skyts.

I stedet for dette risikable eksperimentet, som gambler med Norges sikkerhet, vil Rødt i stedet ha en sikkerhetspolitikk som setter Norges behov for stabilitet i nærområdene foran USAs militaristiske stormaktsinteresser.