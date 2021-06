Videre utbygging av E6 skyves ut i det blå

Regjeringa og Frp ødelegger nasjonal transportplan som et verktøy for langsiktig politisk planlegging, skriver Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø i et innlegg på «Trønderdebatt» den 12. juni Regjeringa har flyttet kostnadene med utbygging over til fremtidig regjeringer, og mange av prosjektene ser ut til å bli utsatt med mange år. Veiprosjekter lempes over til Nye Veier sin portefølje der tidshorisonten utvides til 2041.

Beskrivelsen stemmer godt overens med det vi har opplevd av Regjeringen Solberg i Gudbrandsdalen. Ny E6 fra Ringebu til Otta var inne i NTP både 2010–2019 og fra 2014–2023. Bompengevedtaket forutsatte full utbygging av hele strekningen på 55 km. Fakta er at kun 33 av de 55 km ble bygget som var forutsatt. Fase II, på ca. 22 km gjenstår.

Annonse

E6 fase I, fra Frya til Sjoa åpnet som planlagt i desember 2016. Prosjektet ble kåret med hedersprisene «Årets Anlegg» og «Vakre veiers pris». Siden den gang har svært lite skjedd. I 2017 overførte Regjeringa prosjektet fra Statens vegvesen til Nye Veier og har siden den gang drevet et narrespill med trafikkater og innbyggere. Det er ikke bygd en eneste meter med ny vei.

Prosjekter som tidligere var prioritert i første fireårsperiode av NTP ble regnet som sikre. For første gang i historien brøt den Blå-Blå regjeringa med dette prinsippet når E6 fase II, Ringebu-Frya og Sjoa-Otta ble utsatt. E6 fase II var forutsatt fullfinansiert av staten. Med Regjeringa og FrP sin velsignelse betaler bilistene nå bompenger for deler av en veg de ikke har fått.

Les også: MDG vil at bilister også skal betale for toget

Nylig ble årsrapporten fra Nye Veier fremlagt. Siste avsnitt side 28 omtaler ny E6 fra Øyer til Otta. Her står følgende: Veistrekningen er cirka 90 kilometer og er en forlengelse av Nye Veiers utbygging av E6 vei fra Kolomoen til Øyer. Strekningen er ikke prioritert for utbygging.

Dette viser at Nye Veier kun har vært et verktøy for regjeringa i den hensikt å trenere videre utbygging av E6 fase II i Gudbrandsdalen. Trafikksikkerhet og økt fremkommelighet tar seg best ut i sentrale strøk. Nå skyves prosjektet videre ut i det blå (blå).