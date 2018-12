Trøndelagsplanen sett fra ordførerstolen

«Koordinert utvikling av klima-, areal- og transportplanlegging gir bedre gjennomføringskraft og vil styrke Trøndelag sin posisjon nasjonalt.» Setningen er hentet fra Trøndelagsplanen som skal behandles i Fylkestinget i desember. Ørland kommune tar dette alvorlig og prøver å følge opp pålegg fra fylket om å legge til rette for en arealutvikling som fremmer kollektivtrafikk og gående og syklende. Dette er langsiktig arbeid som krever forutsigbarhet.

Trøndelag fylkeskommune skal denne uken vedta budsjett for 2019. Samtidig er Ørland kommune er i senere tid gjort kjent med flere forslag til kutt, reduksjoner og ulike forslag som vi oppfatter å være så vel uakseptable som i strid med vedtatte fylkeskommunale strategier. Ukjente løsningsalternativ, korte svarfrister, manglende respons på innspill og spørsmål fra kommunen resulterer derfor i at prosessene oppleves som svært udemokratiske – mildest talt.

Mer alvorlig er det at forslagene tilsynelatende er frikoblet for noe som helst refleksjon rundt hvilke konsekvenser forslagene medfører for våre innbyggere, vårt næringsliv og grunnlaget for kommunal samfunnsutvikling. Det gjør meg alvorlig bekymret for hvorvidt våre fylkespolitikere i det hele tatt gis realistiske forutsetninger for å vite hva det er de egentlig vedtar?

La meg ta et konkret eksempel fra fergesambandet Brekstad – Valset som illustrer at det ikke nødvendigvis blir presist slik AtB velger å fremstille utfordringsbildet på sambandet. AtB har tidligere beregnet at det koster fylkeskommunen 550.000 ekstra årlig å rutesette «tomme» avganger.

Nå er kommunen bedt om å uttale seg om de prioriterer dagens avgang søndag kveld eller lørdag morgen. AtB ønsker å ta bort en av disse for å unngå tomkjøring. Begge avganger har et snitt på 15 PBE/døgn. Det er et behov for begge deler og kommunen kan ikke akseptere at vi skal kunne tas til inntekt for at AtB ønsker å gjøre slike kutt. Åpningstiden på sambandet har selvsagt også effekt på hvor attraktivt sambandet er og påvirker trafikkmengden også på andre avganger. Vi mener generelt at trafikkveksten på Brekstad - Valset de siste årene medfører at økte kostnader i forbindelse med nye avganger allerede er dekket av økte billettinntekter! Er dette i det hele tatt kommunisert våre fylkespolitikere?

Samtidig med Trøndelagsplanen skal fylkeskommunen behandle budsjett. Som grunnlag for budsjettet har AtB også vurdert at en utfordring på 8-13 millioner kroner må løses innenfor hurtigbåttilbudet. Hvorvidt innsparingen foreslås i form av nedleggelse av ekstrakapasitet, justering på øvrig tilbud eller prisøkninger for å nevne noe, sies det ingenting om. Uavhengig om en er pendler, næringsaktør eller kommune, skaper dette en type usikkerhet og uforutsigbarhet jeg har vanskelig for å finne akseptabelt i vår tid. Eksemplene er dessverre for mange.

Informasjon om økonomisk handlingsrom og konsekvenser er viktig informasjon om kommunen skal kunne løfte det prinsipielle med saken til politisk vurdering på et godt faglig grunnlag. I forbindelse med ferjesaken er det er sterkt beklagelig at dette må komme via media og at dette tas opp som politisk sak i fylkeskommunen på bakgrunn av medieoppslag. Det kunne vært unngått.

Min påstand er at mye av dette kunne vært unngått hvis alle relevante beslutningstakere satt rundt samme bord når forslag til løsning ble diskutert. Fylkes- og kommune administrasjon, fylkes- og kommunepolitikere, AtB og operatørselskap har relevant kompetanse på hver vår kant. Det er like riktig som det er viktig å innse. Avdøde statsminister Jan P. Syse har uttalt følgende: «La oss henge sammen eller bli hengt hver for oss». Slik plan- og budsjettprosessene fremstår nå kunne ikke vært uttrykt mer presist. La oss heller sammen styrke Trøndelag sin posisjon nasjonalt.