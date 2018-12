Systemet har reddet oss

Siri Helle har i to kommentarer i Nationen vært kritisk til de store kjedenes makt over norske lokalproduserte kvalitetsprodukter. For oss i Himmelspannet har Norgesgruppen vært avgjørende for at vi har overlevd og at vi kan gi det norske folk prisbelønnede oster fra Hemsedal. Utviklet og produsert med kompetanse og kjærlighet.

Himmelspannet startet opp på restene av konkursboet til Hemsedal Ysteri. Jeg kom inn i virksomheten etter at de hadde levert røde tall, for å se om det var noe som kunne gjøres med drifts- og distribusjonsmodellen til selskapet. Ysteriet hadde på dette tidspunktet en lignende modell som etterlyses av Helle, med salg lokalt til ulike mindre kunder, samt en del smågrossister på Østlandet. Utfordringer med modellen var at salget var ekstremt varierende. De små grossistene hadde ikke fast listeføring, men kjørte innsalgskampanjer til kundene på de ulike produktene sine. Vi fikk da store ordre, som krevde høy produksjon i tre uker. De neste tre ukene var det omtrent ikke en ordre. Da er det vanskelig å drive en virksomhet. Det er vanskelig å ha kontinuitet i arbeidsstokken – og på kvaliteten. En hånd til munn-produksjon som ikke er levedyktig i lengden. Da en av de største smågrossistene gikk konkurs med stor gjeld til ysteriet, gikk det hele over ende.

I løpet av de seks månedene jeg jobbet med Hemsdal Ysteri, så jeg muligheten for en annen drifts- og distribusjonsmodell – avtale direkte med de store kjedene. Jeg tok da kontakt med Norgesgruppen. Kjøpmannshuset hadde en økonomisjef som hadde fått ansvaret for å se om det gikk å få lokalmat inn i Spar og Eurospar. Vi satt sammen å så på mulighetene for å distribuere oster fra Hemsedal ut i hele landet gjennom Norgesgruppen og ASKO. Vi så på produksjonsvolum, pris og effektive driftsmodeller. Vi signerte en samarbeidsavtale med Norgesgruppen rett før selskapet gikk konkurs. Den ble en viktig plattform da Jørgen Roll og jeg kjøpte opp ysteriet og startet opp igjen osteproduksjonen i Hemsedal.

Vi gjennomførte planen som ble lagt med Norgesgruppen, først med egen kjølebil og direktelevering til butikk. Etter et år klarte vi å få så god distribusjon at vi kom inn i ASKO, og kunne sende vår første pall til ASKO. Det var en stor milepæl for vår lille virksomhet. Vi hadde i de første årene store utfordringer. Ysteriet frøs flere ganger og vi hadde branner, som førte til at leveringspresisjonen vår var langt under pari. ASKO og Norgesgruppen har målsetting på over 90 prosent. Vi var sjelden over 30. Men, Norgesgruppen var tålmodig med oss. Vi beholdt hylleplassen, til tross for utsolgt situasjoner og varierende kvalitet på osten.

I 2012 fikk vi avtale med Meny og fikk endelig kodesatt en av ostene våre i fast sortiment, som en del av lokalmatsatsingen deres. I tillegg ble vi enige om å få salgsoppfølging i butikk av Unil. Ysteriet vokste sakte men sikkert, og vi kom ut i flere butikker. Våre driftsproblemer var ikke over enda. I 2015 hadde vi enda en stor brann. Dette medførte helt stopp i produksjonen i nærmere et år. Selv i denne situasjonen ventet Norgesgruppen på oss, og MENY holdt hyllene klare til for oss til vi kom tilbake.

Fra slutten av 2016 har vi hatt god og stabil drift endelig, og samarbeidet med Norgesgruppen er bedre enn noen sinne. V har nå et samarbeid med Oluf Lorentzen, sammen med flere andre lokalmatprodusenter, hvor de tar salgsoppfølgingen. En Himmelspannet-ost er inne i Spar-kjeden over absolutt hele landet. Det er kun takket være Norgesgruppen og systemet som finnes der. Som en liten lokalmatprodusent er vi svært glad for at Norgesgruppen finnes. Uten dem hadde vi ikke fortsatt eksistert. Vi hadde vært konkurs igjen. Situasjonen i dag er at vi aldri har produsert så mye ost, fått mulighet til å drive produktutvikling og har flere svært kompetente medarbeidere som produserer lokalmat med kjærlighet i Hallingdal. Takket være Norgesgruppen. Derfor er vi en stolt og ydmyk leverandør til deres flotte butikker og kjøpmenn.

Hvilken drifts- og distribusjonsmodell hver enkelt lokalmatprodusent må ta, må være opp til dem. For oss har kjedesystemet vært en suksessfaktor å bli en nasjonal merkevare, hva andre velger som den beste løsningen må være opp til dem. Det håper jeg Siri Helle også ser.