Støtt de som avdekker dårlig dyrehold

Jeg blir skuffet og forbannet når jeg ser hvordan Norges Bondelag og svinenæringen opptrer når det på nytt avsløres dårlig dyrehold. Og det samme gjelder slakterinæringen. Det som er det viktigste høres det ut til, er de stakkars dyreeierne som har hatt innbrudd i sine fjøs, de stakkars dyrene kommer i andre rekke. De som henter dyr ser vel litt hvordan dyreholdet er når de henter slaktedyr og kan/bør rapportere videre. Dette dårlige dyreholdet hadde ikke kommet frem i lyset om ikke noen hadde tatt seg ulovlig inn i fjøsene og filmet.

Har de forresten virkelig brutt seg inn eller har de bare gått inn i fjøset uten å spørre? Pleier svinenæringen å låse fjøsene, hva om det oppstår brann? Jeg så på TV-programmet at fotografene brukte engangsdresser så antar at smitteproblematikk er hensyntatt. Og hvorfor hører vi ikke noe fra andre dyreeiere som burde være glade for at dårlig husdyrhold blir tatt fatt i?

Annonse

Ønsker vi som matprodusenter virkelig å dra med oss produsenter som behandler dyrene sine på denne måten og som skaper et inntrykk av at det er sånn vi produserer mat? Jeg vet jeg tråkker hardt på en del tær nå, men nå må det ryddes opp. Det er store ord fra både den ene og den andre når stygge bilder dukker opp på skjermen, det det ser ikke ut til at forrige runde er tatt på alvor. Er det noen uheldige koblinger mellom noen matprodusenter på den ene siden og slakteri/ Mattilsyn/dyrlege/det offentlige på den andre siden som gjør at dette kan fortsette?

Bli med å gi skryt til de som bruker tiden sin på å avdekke dårlig dyrehold, det fortjener de. Ikke at de skal møtes med anmeldelse. De burde ha snakket med produsent først og fått tillatelse til å gå inn i fjøset, men ville de da fått denne tillatelsen?

Det er ikke denne typen dyrehold vi ønsker her i Norge. Selv anstrengt økonomi forsvarer ikke dette.

Mattilsynet må mer ut på uanmeldte tilsyn og så tenker jeg at også dyrlege må kunne rapportere når de ser noe som ikke er bra, selv om bonden er deres kunde. Det er mulig å rapportere anonymt på Mattilsynet sine sider.