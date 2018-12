Spis brunost og yoghurt - med god samvittighet

Helsedirektoratet har lansert ny Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Mye tyder på at det er et stort behov for tydelige anbefalinger når det gjelder kostholdet til de aller minste.

I høst har vi i Opplysningskontoret for Meieriprodukter fått flere henvendelser om at både yoghurt og brunost er bannlyst fra barnehagen til minsten. Årsaken? Sukkerbomber. Dette er en myte, og kostholdsundersøkelser viser at hverken brunost eller yoghurt bidrar med mye sukker i kostholdet til barn. Dette understreker viktigheten av retningslinjer som oversetter kostråd til anbefalinger som enkelt kan overføres til praksis.

De fleste barneyoghurtene på markedet i dag inneholder kun 2-4 prosent tilsatt sukker, i tillegg finner vi yoghurter helt uten tilsatt sukker, slik som yoghurt naturell. Brunosten inneholder ikke tilsatt sukker i det hele tatt, men ferske undersøkelser viser at hele 41 prosent av befolkningen tror dette. Da er det kanskje ikke så rart at det finnes både barnehager og skoler som setter disse helt vanlige matvarene på uønsket-listen. Det er synd, da både yoghurt og brunost er næringsrike matvarer som fint kan inngå i barnas kosthold. Det finnes mange myter om mat, og det at matvarer med naturlig innhold av sukker er verstinger i kostholdet, er en av dem som har fått feste.

Kostrådene til Helsedirektoratet er veldokumenterte og bør fungere som et nav i kostholdsjungelen. Her finner vi anbefalinger om å redusere inntaket av tilsatt sukker. Dette er fordi matvarer med mye tilsatt sukker ofte ikke bidrar med stort annet enn energi. Brunosten på sin side inneholder både jod, kalsium og B-vitaminer, samt jern hvis man velger en jernberiket variant.

I retningslinjene og den tilhørende veilederen «Bra mat i barnehagen», står det at brunost beriket med jern er et pålegg man gjerne kan gi barna hver dag. Yoghurt naturell eller yoghurt med maks 4 prosent tilsatt sukker anbefales også.

De små barna våre tilbringer mesteparten av dagen i barnehagen, og Helsedirektoratet oppgir at hele 40-60 prosent av energiinntaket til barna skjer i barnehagen. Da er det viktig at maten og måltidene er satt sammen på en måte som utgjør størst mulig helsegevinst, matglede og trivsel.

Derfor er det flott med retningslinjer, og vi håper disse vil bidra til å trygge de ansatte i barnehagen i å legge til rette for sunne kostholdsvaner som vil vare livet ut. Det behøves i en tid med selverklærte kostholdseksperter på alle kanter og bekymrede foreldre som er usikre på om vanlig mat som brunost eller banan er innafor eller ei. Det viktigste å ta med seg til bords er at vanlig mat, som brunost og yoghurt, er bra nok.