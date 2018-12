Skal norsk husdyrhold nedleggast på grunn av misforståingar og feilinformasjon?

Det mest grunnleggande av alt: Dyrevelferd er ikkje tankegymnastikk, men dyrets subjektive oppleving av tilveret sitt. Det er alltid dyret som er fasiten, og ting som høyrest bra ut, treng ikkje vere til dyra sitt beste.

Eg har spurt motstandarar av pelsdyrhold om kva dei reagerer på i pelsdyrnæringa, og eit vanleg svar er «det er så frykteleg å tenkje på alle dei redde og mishandla dyra». Forutsetninga for at dei skal måtte plage seg sjølve med den tanken, er at ekspertane på dette, dvs dyra, må vere einige – at dei verkeleg kjenner seg redde og mishandla, elles er all bekymring bortkasta. Så då må eg spørje tilbake: Har de besøkt dyra og spurt korleis dei opplever det?

Svaret er gjerne «nei, og det vil eg ikkje gjere heller, for alle kan tenkje seg kor forferdeleg det er».

Men kvar er dyrevelferdsbegrepet då? Det er dyret si oppleving som tel, ikkje forsøk på å tenkje. Om dyra viser at dei trivst og har det bra – og dyr kan ikkje simulere ein tilstand dei ikkje er i – tek då dyra feil?

Motstandarane ser pelsdyrgardane fulle av redde dyr, men stemmer det? ER dyra redde? Eg spør: Kva skal dei vere redde for? Dei lever på verdas tryggaste stad, der dei er fødde og har dia mor si i fleire veker. Og korleis kan motstandarane fastslå at dyra er redde, utan å ha sett dei på nært hold?

Ein grunn kan vere gamle filmar frå nattlege innbrot. Midt i søvnen, frammande menneske med uro, ukjende stemmer og skarpt lys – er det rart dyra vart livredde? Så har det festa seg eit falskt bilde av at dyra er konstant redde, og for mange nysgjerrige gjester på Open pelsdyrgard, er dette ein av dei største aha-opplevingane dei får: Dyra VAR då ikkje redde! I staden såg dei ro, trivsel, nyfikne og leikne dyr som tok kontakt - scener ein aldri ser i motstands-filmar.

No er situasjonen at to store dyrepopulasjonar (gardsrev og -mink) kan bli utrydda på grunn av Venstre sine krav i regjeringsforhandlingar. Dermed blir eit fakta-fundert stortings-vedtak om berekraftig utvikling (2017) forkasta i ein hestehandel. Det minste ein bør vente av folkevalde politikarar er at avgjerda byggjer på kunnskap frå pelsdyra sitt liv, innhenta direkte frå dyra, med sikker basis i begrepet Dyrevelferd, dvs dyra si subjektive oppleving.

I staden veit vi at store deler av Venstres stortingsgruppe og sentralstyra i Venstre og Unge Venstre aldri har besøkt ein moderne pelsdyrgard. Vi opplever stadig at dei underbyggjer synet sitt med kva dei trur, føler og går ut frå, heilt lausrive frå begrepet dyrevelferd - dyra si subjektive oppleving.

Kor langt skal dette gå? Kva slags samfunn får vi om ein ikkje treng spesifikk kunnskap om eit emne ein gjer vedtak om? Skal vi td oppleve forbod mot mjølkekyr fordi uvitande påstår at bønder tvingar dyra til å kalve ein gong i året?

Skal «kunnskap styra rike og land», eller skal vi overlate landbruket og samfunnet elles til dei som «trur» og «skjønnar»? Lovframlegget om forbod mot pelsdyrhold er dessverre eit stort steg i den retninga.