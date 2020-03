Nå må vi stå sammen i krisen

Koronakrisen gjør oss redde, lei oss og fortvilet. Vi vil instinktivt beskytte våre nærmeste. Men dette er en krise vi aldri har opplevd før. Da må vi holde hjertet varmt og hodet kaldt.

Verden opplever sin kanskje største krise i vår levetid. Koronaepidemien har tatt livet av mange tusen mennesker. Millioner har mistet jobben. Hele næringer opplever full stopp. Livsverk raseres.

Les også: Det er ikkje vanskeleg å forstå kommunar som no set opp grenser for tilreisande utanfrå

Norge er hardt rammet som alle andre. Flere hundre tusen mennesker har mistet jobben eller blitt permittert på bare to uker. Helsevesenet forbereder seg på den største utfordringen noen gang. Bygder og kommuner melder om krise og massearbeidsledighet.

Mye ser mørkt ut. Men én ting er sikkert: Vi skal gjennom dette. Og vi skal gjennom det sammen. Da må vi stå sammen også gjennom krisen.

Vi ser dessverre at det bygges opp motsetninger og fronter. Mellom folk og mellom regioner. Mange kommuner i Nord-Norge har innført "søringkarantene", altså at egne innbyggere eller andre som har vært i Sør-Norge skal settes i to ukers karantene. Det kan høres logisk ut ettersom smitten har kommet mye lenger i Sør-Norge enn i Nord-Norge. Men dette skaper også problemer, blant annet for et næringsliv som allerede er i en vanskelig situasjon. Hundretusener er permittert, og mange frykter konkurs. Søringkarantene kan gjøre problemene enda større, blant annet ved at prosjekter kan stoppe opp fordi ansatte i nøkkelposisjoner har vært en tur i en annen landsdel.

Les også: Både kropp og sjel skal berges

Det som likevel bekymrer meg mest, er den krasse debatten dette har skapt. Innbyggere med andre standpunkter blir karakterisert negativt, og får sine motiver mistenkeliggjort.

Annonse

Også innad i Sør-Norge er det konflikter. Noen kommuner vil tvinge innbyggere i karantene hvis de har vært på reise til nabokommunen. Blant de mer kuriøse eksemplene som er omtalt i mediene er innbyggere som må i karantene hvis de skal på Vinmonopolet, fordi nærmeste pol ligger i nabokommunen.

Et tiltak som har fått enda mer oppmerksomhet enn søringkarantene, er hytteforbudet. Det er ikke tillatt å overnatte på hytter i andre kommuner enn sin egen. Forbudet er vedtatt fordi hyttekommunene ikke har mulighet til å hjelpe syke og skadde hyttefolk i den situasjonen de står oppe i.

Les også: Hyttene kan brukes i arbeidet mot koronaspredning

Men det finnes også noen gode argumenter mot forbudet. Noen helseansatte vil bo alene på hytta for redusere smittefaren. Utsatte grupper vil isolere seg for å holde seg friske. Noen er innbyggere som i praksis bor på sin fritidseiendom gjennom store deler av året. De fortjener ikke å bli stemplet som egoister.

Les også: Stadig flere hytteeiere lever en anselig del på hytta der teknologien gjør det enkelt å jobbe fra

Vi nordmenn er glade i hytta vår. Og selv om vi har aller mest lyst til å reise på hytta i påsken, er vi alle innforstått med at vi skal bidra i den store dugnaden.

Jeg tror også mange innbyggere i hytteområdene gjerne skulle hatt hyttefolket på plass. Men i den offentlige debatten er det ofte de sinteste stemmene som får oppmerksomhet. Noen skjeller ut hyttefolk som egoister fordi et lite mindretall ikke vil respektere forbudet. Og noen hytteeiere er så sinte at de vil nekte å betale lokale skatter og avgifter for den perioden forbudet gjelder.

Forbudet skaper også problemer lokalt. Midt i den viktigste sesongen står alpinanlegg tomme, ansatte permitteres og flere lokale bedrifter står i fare for å gå konkurs.

Jeg tror innbyggerne i hyttekommunene stort sett er glade i hyttefolket. De skaper liv i lokalsamfunnet, gir arbeidsplasser og inntekter til næringslivet. Og hyttefolket er selvsagt glade i hyttene og lokalmiljøet. Der kobler de av, får opplevelser, turer og treningsøkter. Mange samler familien og skaper minner for livet.

Når koronaepidemien er over skal hyttefolket og lokalbefolkningen igjen møtes. Vi skal sitte sammen i skiheisen. Møtes på lokalbutikken og si hei til hverandre i skisporet. Da må vi alle jobbe for dempe konfliktene. Det er selvsagt lov med debatt. Men utskjelling og mistenkeliggjøring av andres motiver er aldri noen god idé. Da forsinker vi det vi alle ønsker: Å få hverdagen tilbake. En hverdag der nord og sør, bygd og by, og hytteeiere og lokalbefolkning sammen skaper et godt samfunn. Jeg gleder meg til den dagen.