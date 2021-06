Kulturminner skaper sommerminner

Hvor du ikke kan overnatte i et historisk hotell, kjøpe ferske reker i et landhandleri eller kjenne tjærelukta fra en stavkirke. Kulturminnene våre vil forsvinne fortere enn vi aner, dersom ingen ser verdien og nytten i å ta vare på mangfoldet av historie og spor fra dem som var her før oss.

Heldigvis finnes det mange engasjerte eiere som setter i stand flotte kulturminner og kulturmiljøer og åpner dem for at flere skal kunne oppleve dem. Det ser vi av søknadsbunken til Kulturminnefondet, som øker for hvert år. Kulturminner over hele landet forvandles til overnattingsplasser, serveringssteder, kulturlokaler, restaurerte turstier, flytende båter og malende møller. Steder som vi kan se, besøke og utforske. Flere av disse er kulturminner som tidligere har hatt et annet bruksformål, og som gjenbrukes på oppfinnsomme måter.

En undersøkelse som Norstat har gjennomført for Riksantikvaren viser at kulturminner er en ferievinner: Når vi prioriterer kulturminneopplevelser, som historiske steder, attraksjoner eller bygninger, så er vi mer fornøyde med sommerferien, viste tallene etter sommerferien 2020. Riksantikvarens tjeneste “Kulturminnesøk” kan brukes til å finne fram til kulturminner der du bor eller reiser. I oversikten finnes over 220.000 kulturmiljø, kulturminner og landskap i Norge. Hva med å oppleve natur og kultur på Ekkerøy utenfor Vadsø, båtkulturen på Isegran i Fredrikstad, eller overnatte på et tradisjonsrikt hotell som Visnes i Stryn eller nylig gjenåpnede Steien hotell i Alvdal? Vi ønsker at flere skal kunne oppleve vår felles kulturarv gjennom synlige og håndfaste spor etter generasjoner mennesker som har bodd her før oss. Vi håper du blir med oss på reisen.

Riktig god sommer!