Hvordan vil Senterpartiet sikre nok lærere?

Sist Senterpartiet satt i regjering, arbeidet partiet hardt, og med hell, for å unngå at Stoltenberg-regjeringen fulgte opp sin egen regjeringserklæring om at det skulle innføres en minstenorm for lærerdekning i grunnskolen.

I Soria Moria-erklæringen het det nemlig at regjeringen vil «endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole».

Derfor ble det Kristelig Folkeparti som presset gjennom en slik minstenorm for lærertetthet i budsjettforhandlingene med Solberg-regjeringen høsten 2017. Det skjedde etter at Stortinget i løpet av flere budsjetter hadde satt av flere milliarder til å styrke lærertettheten, men hvor det aller meste av pengene av kommunene hadde blitt brukt til andre formål.

Senere er det tydelig at flere partier har forstått hvor viktig en slik minstenorm er for at elevene skal få et forsvarlig opplæringstilbud hvor lærerne har et minimum av tid til å følge opp hver enkelt elev.

Derfor har vi vært spent på om det har skjedd noen utvikling i Senterpartiet vurdering av hva som er viktigst: At kommunene får bruke sine inntekter akkurat som de vil, eller å ivareta elevenes interesser og rettigheter.

Noe har kanskje skjedd i Senterpartiet, for i utkastet til program finnes ikke lenger noen blank avvisning av en minstenorm for lærertetthet. Nå heter det at Sp til «vidareutvikle lærernormen slik at lærarane får meir tid til den enkelte elev, samtidig som den enkelte skole og kommunes handlefrihet ivaretas».

Denne formuleringen er uklar, uforpliktende og upresis. Hvis vi skal være veldig kritiske, kan den tolkes som at Sp prøver å pakke gammel politikk inn i penere papir. Hvis vi derimot skal være veldig positive, kan forslaget bety at normen skal ligge fast, på skolenivå som nå, men at skoler og kommuner kan få ekstra midler ved behov.

Det står tross alt at målet er at lærerne får mer tid til elevene, og det lar seg vanskelig gjøre om normen vannes ut.

Vi anbefaler delegatene på helgens landsmøte i Senterpartiet å vedta en bedre formulering, som slår fast at det fortsatt skal være en tydelig grense for hvor mange elever det kan være per lærerårsverk – på hver eneste skole i landet.

Av respekt for velgerne, vil vi anbefale at Sp før valget klargjør følgende: Vil «videreutvikling» av minstenormen kunne bety at noen grunnskoler må ha flere elever per lærerårsverk enn det som i dag er maksimum?