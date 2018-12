Frp raserer jordbruket

Etter fem år med landbruksminister fra Frp begynner vi nå for alvor å se konsekvensene av politikken som regjeringen og KrF står for. Matproduksjonen sentraliseres, bondens inntekter stuper, gjelda øker og det importeres stadig mer mat.

Hovedårsaken er at frislippet Frp, Høyre, Venstre og KrF har stått for i jordbrukspolitikken har gitt en kraftig overproduksjon i de fleste produksjoner. Overproduksjon er som gift for norsk jordbruk. Resultatet er at bonden knapt får betalt for maten som produseres og det bygges opp store lager av mat.

Annonse

Selvsagt kunne situasjonen vært enda verre om ikke Stortinget hadde bremset flere av de mest vanvittige forslagene de tre Frp-statsrådene i landbruksdepartementet har hatt de siste fem årene. Jeg mener likevel at KrF i høyeste grad er medskyldig i den negative utviklingen jordbruket nå opplever. Partiet har støttet flere av tiltakene som nå gir overproduksjon.

Senterpartiet mener det haster med å ta tak i den alvorlige situasjonen som nå er oppstått i jordbruket. Da jordbruket i årene etter 2013, på en bølge av gode tiltak gjennomført før regjeringsskiftet og gode utbytter fra samvirkebedriftene, opplevde positive resultater, var regjeringen ikke i tvil om at det var deres fortjeneste.

Når pilene nå snur forsøker de å fraskrive seg alt ansvar. Dette er useriøst av regjeringen og viser at det haster å få en ny offensiv kurs i jordbrukspolitikk og en ny landbruksminister.