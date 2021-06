Nationens kommentator, Eva Nordlund, skriver at den nye frihandelsavtalen med Storbritannia viser at det går an å fremforhandle handelsavtaler som gir like god tilgang for norsk eksport som EØS-avtalen, og til dels bedre tilgang. Det stemmer ikke.

Det blir gjerne litt temperatur når handelsavtaler og EØS er tema. Det er forståelig. Men vi er ikke tjent med et vrengebilde av hva den nylig inngåtte frihandelsavtalen med Storbritannia faktisk regulerer, og hva den betyr for norske eksportører.

På pressekonferansen om den nye frihandelsavtalen var regjeringen veldig tydelig på at avtalen ikke gir like god tilgang til eksport til Storbritannia som EØS-avtalen i sin tid sikret, og at en frihandelsavtale aldri kan erstatte EØS-avtalen.

Regelverks-samarbeidet er en viktig forutsetning for veldig mye av vårt økonomiske samkvem og handel med andre land. Hovedårsaken til at frihandelsavtalen ikke er like god som EØS-avtalen når det gjelder eksport, er at frihandelsavtalen ikke har en dynamisk, felles utvikling av regelverket. Felles regelverk innebærer at handelshindre i mange tilfeller fjernes helt og fullstendig. EØS sørger for et felles regelverk på mange områder, og etablerer smidige mekanismer for å håndtere nye handelsbarrierer som ville oppstått av ulikt regelverk. EØS er dermed i en klasse for seg på det regulatoriske området. Videre har EØS velutviklede håndhevingsmekanismer, som også er tilgjengelig for den enkelte borger og bedrift. Verken denne eller andre handelsavtaler har tilsvarende ordninger.

Annonse

Nordlund viser til tollsatser og tollfrie kvoter. Det er riktig at Norge har oppnådd noen forbedringer for sjømat til Storbritannia. Men toll er ikke den eneste hindringen for eksport. Som følge av at Storbritannia forlot EUs indre marked, innføres det veterinær grensekontroll for norsk sjømateksport til Storbritannia fra 1. januar 2022. Dette medfører store merkostnader for bedrifter, og er en betydelig konkurranseulempe for norske eksportører sammenlignet med britiske sjømatprodusenter. Heldigvis har vi, gjennom frihandelsavtalen, sørget for at norske eksporterører skal behandles likt som sine konkurrenter fra EU på det britiske markedet. Men, dersom Storbritannia hadde forblitt i EUs indre marked, ville behovet for veterinær grensekontroll ikke oppstått.

Nordlund skriver videre: "Ja til EU-partier (…), har hevdet at "det ikke finnes noe alternativ" til EØS. Det vil si – alternativet er at Norge ikke får eksportert til EU-landene i det hele tatt."

En handelsavtale er ikke et vilkår for at eksport finner sted. Men den kan redusere barrierer for eksport, og kan sørge for bedre vilkår for konkurranse i viktige markeder. Norge er som kjent en liten, åpen økonomi, som er helt avhengig av eksport. En frihandelsavtale vil aldri kunne eliminere handelshindre i samme omfang som EØS-avtalen. Dette har britene fått merke gjennom store fall i sin eksport til sitt viktigste marked. Da Storbritannia var EU-medlem, kunne vi handle med britene i det indre marked uten noen nærmere kontroll av om varene oppfylte importlandets krav, ettersom både britiske og norske krav var i tråd med EUs regelverk for det indre marked. Det samme gjaldt et bredt spekter av tjenester, personbevegelser og kapital. Selv en omfattende og ambisiøs frihandelsavtale vil ikke kunne gi oss de samme mulighetene. Britiske tjenesteytere vil for eksempel måtte søke om oppholdstillatelse som tredjelandsborgere. Slik sett har markedsadgangen til Storbritannia blitt betydelig dårligere av at landet forlot EUs indre marked/EØS, og dette kan ikke fullt ut kompenseres for gjennom frihandelsavtalen.

«Selv en omfattende og ambisiøs frihandelsavtale vil ikke kunne gi oss de samme mulighetene.» Frihandel

Nordlunds påstander om privatisering stemmer heller ikke: "Samtidig bærer forhandlingsresultatet med britene tydelig preg av at det er forhandlet fram av ei blå regjering. Avtalens såkalte "frys- og skrolleklausuler" som kort sagt innebærer privatiseringspress og "no return" for tjenester som allerede er privatisert, er et tydelig tegn på det."

Jeg kan forsikre om at ingen av Norges handelsavtaler tvinger myndighetene til å privatisere eller deregulere noen offentlig tjeneste på nasjonalt eller lokalt nivå. Det vil heller ikke frihandelsavtalen med Storbritannia gjøre. Norges har det nødvendige handlingsrommet, både når det gjelder offentlige tjenester, og sektorer hvor det er ønskelig å beholde det nasjonale handlingsrommet

Norge kan vedta, opprettholde eller endre ethvert tiltak med hensyn til offentlig forsyningssektor, offentlige tjenester eller offentlige funksjoner i den utstrekning de er opprettet eller opprettholdt for offentlige formål, uansett om de er eid, drevet eller utkontraktert av lokale, regionale eller nasjonale myndigheter. Dette gjelder alle sektorer, og sikrer at Norge opprettholder kontrollen over organiseringen av offentlige tjenester. Men det passer kanskje ikke like godt inn i Nordlunds fortelling om frihandelsavtalen.