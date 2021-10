Politisk redaktør Anne Ekornholmen kommenterte 27.10 at «også den lokale rørleggerbedriften, transportfirmaet og frisøren borti gata skal gjennom det grønne skiftet». Dessverre har hun rett i at grønn politikk ofte overser små og mellomstore bedrifter (SMBer).

Dette bør uroe næringsminister Jan Christian Vestre. SMBene utgjør 98 prosent av alle bedrifter i Norge. De står ovenfor en betydelig klima- og miljørisiko, men også store muligheter hvis forholdene legges til rette. Hele næringslivet vil framover måtte forholde seg til et endret konkurransebilde.

Investorer og kunder vil stille høyere klima- og miljøkrav, og prislappen på utslipp, avfall og varer med skadelig klima- og miljøavtrykk vil øke. Etter hvert som store bedrifter får strengere krav, vil de trolig stille tilsvarende krav til underleverandører. Slik vil presset for grønn omstilling øke i alle ledd.

Vi vet av erfaring at det er mulig å få til et grønt skifte i underskogen av SMBer. Ca. 3700 bedrifter med under 100 ansatte er Miljøfyrtårn-sertifisert, som betyr at de har rutiner for kontinuerlig forbedring på klima og miljø.

Miljøfyrtårn frykter at mange av de minste bedriftene ikke vil være konkurransedyktige dersom myndighetene ikke legger bedre til rette for dette segmentet av norsk næringsliv.

Tilbakemeldingen fra de minste bedriftene er at praktiske råd og krav hjelper med å tenke bærekraft i hverdagen, slik Ekornholmen etterlyser. Og de sier det nytter: 81 prosent av virksomhetene opplever miljøforbedringer.

Vår klare oppfordring til næringsministeren er å løfte frem SMBene. De står for nær halvparten av antall ansatte og omsetningen i norsk næringsliv, og deres rolle i å nå klima- og miljømålene må få plass i politikkutformingen.

Små bedrifter trenger kunnskap, økonomiske incentiver og praktiske verktøy. De trenger også offentlige innkjøpere om verdsetter miljø og klima.

Vi håper det er mange SMBer blant de hundre bedriftene som får næringsministeren på førjulsvisitt. Og vi oppfordrer ministeren til å ta imot deres ønskelister til hvordan politikken kan legge til rette for grønn omstilling i bredden av næringslivet.