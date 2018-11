Ministeren som ropte "Klima, klima!"

Hver arbeidsdag leste han lange rapporter om menneskeskapte klimaendringer, og hver kveld la han rapportene pent ned i skuffen på skrivebordet. Noen dager gikk lesingen greit og tiden gikk fort, men andre dager kjedet han seg, fikk lite gjort, og tiden falt lang fordi han ikke hadde annet å gjøre enn å lese rapporter og skrive nye rapporter og klimaplaner, og registrere at landets og verdens klimagassutslipp økte.

En dag fant han noe å more seg med – det nærmet seg valgkamptider. Han tok kontakt med presse og kringkasting, og ropte «klimaendringene kommer!» «Klimaendringene truer samfunnet!»

Folk i landet slapp alt de hadde i hendene og kom løpende for å høre hva de kunne gjøre for å stoppe klimaendringene. Men da de leste nærmere etter i avisene og hørte på intervjuene i radio og fjernsyn, hørte de bare: «Vi som andre må gjøre mye mer. Det er de neste 4-8-12 årene som er helt avgjørende».

Deretter kommer en rekke forsikringer om at Norge er på rett vei : «Vil være et forbilde», «Vi kutter de fossile energikildene så raskt som vi klarer»,»vi vil ta en lederrolle». Ministeren smilte fra øre til øre og fortalte at regjeringens klimaplaner var i rute, og at det ikke var noen grunn til å bekymre seg.

Miljø- og klimaministeren prøvde påfunnet foran alle valg – og stadig oftere innimellom også. Han la ansiktet i folder som uttrykte både alvor, bekymring og framtidsoptimisme. Hver gang kom velgerne til urnene og hjalp partiet hans med noen ekstra prosenter i oppslutning.

Men så, en sen kveld, kom klimaendringene virkelig, nettopp som ministeren skulle heve (eller var det senke) flyseteavgiften med ti kroner. Vinden ulte rundt departementsbygningen. På jobb-e-posten tikket det inn meldinger om flom, tørke og avlingsskader. Millioner av mennesker var på flukt for å berge livet. Klimaplanene raste sammen som et korthus og sank ned i den opptinte permafrosten.

2020, 2030, 2240, 2250 – når var det egentlig vi skulle nå klimamålene, og hvilke mål skulle vi nådd? Plastposeavgift, bensinavgift, rettere og raskere veier, nye rullebaner, ulveynglinger,biogass og biodrivstoff, nullutslippsstridsvogner og bærekraftig krigføring, internasjonale konferanser med Norge i førersetet, satelittovervåking, industrielt broilerhold og kunstig kjøtt, ny, herlig teknologi – hvorfor hadde ingenting virket?

Ministeren ble grepet av panikk. Gardinene blafret. Han grep etter bunkene med klimaplaner, men de blåste av hendene på ham.

Klimaendringene var kommet, og han greide ikke å jage dem vekk med de dokumentene han fikk tak i. Statistikker om el-biler, Co2-kvoter og karbonfangst og -lagring, og grønne valgkampbrosjyrer med vakre blomster fløy ut av hendene hans.

Han begynte å rope så høyt han kunne: «Klimaendringene kommer! Klimaendringene kommer! Klimaendringene ødelegger samfunnet!», men denne gangen kom det ingen folk løpende for å høre. Journalistene var opptatt med en alvorlig sak om at den amerikanske presidenten hadde fått nytt slips, og alle ministerens kjære velgere var så mette av hans tidligere klimavalgflesk at de for lengst hadde satt seg i bilen på vei til en protestaksjon mot bomringer.

Alle sammen sa de til hverandre: «Nei, den går ikke lenger! Han har narret oss med det der én gang for mye! Regjeringens klimaplaner er jo som kjent i god rute, og alle nødvendige tiltak satt i verk».

Og før ministeren hadde fått noen til å forstå, hadde klimaendringene kommet over i en irreversibel fase og ble selvforsterkende.

Med takk til Æsop, gresk fabeldikter (620 -560 f.Kr.) – som forsto langt mer enn vår tids vise menn – og de 12 miljøvernmnistrene som de siste 30 årene har reaktualisert den gamle dikterens fabel.