Miljøpartiet De Grønnes verdivalg

Kari Gåsvatn hadde nylig en interessant artikkel i Nationen med tittel: ”Fra veggie-day til kyr på beite”. Artikkelen omtaler blant annet Miljøpartiet De Grønne (MDG). Jeg formidler her noen egne tanker om partiet.

Gleden var stor da jeg for noen år siden oppdaget Miljøpartiet De Grønne, som hadde fokus på miljø og god dyrevelferd. Politikkområdene deres var fine, som matproduksjon basert på norske ressurser, god dyrevelferd, støtte til beiting, grønt næringsliv, utfasing av oljen med mer. I gleden over alle de flotte temaene har partiet fått stemmen min ved de siste valgene.

Så skjer med ett noe helt uventet: MDG beslutter på landsmøtet i 2017 å si ja til eggdonasjon. I 2018 beslutter de videre å si ja til Acer og EUs tredje energimarkedspakke (med betingelser). Det hele avrundes med at MDGs kvinnelige talsperson, Une Bastholm, opplyser at hun vil at partiet skal si ja til aktiv dødshjelp.

Det grønne miljøpartiet har – i løpet av kort tid – helt endret innhold og retning.

Jeg er selv imot alt det de nå åpner opp for, noe jeg via media også forstår at mange andre er, inkludert tidligere medlemmer.

Som parti på Stortinget må MDG også ta stilling til andre saker enn miljø, som verdispørsmål. Valgene de har tatt gjør at de mister noen velgere.

Annonse

Jeg savner slik sett i dag et parti som vektlegger god dyrevelferd, og samtidig setter fokus på barns rettigheter. Både barns rett til å ha to foreldre, og til å kjenne sin genetiske mor og far fra de er små.

Ved eggdonasjon får barnet en genetisk mor, og en mor som bærer det frem og føder det. Spørsmålet blir: Hvem er mor til barnet?

MDG åpner også for at par som mottar eggdonasjon, samtidig skal kunne benytte sæddonasjon.

Ved sæddonasjon er den genetiske faren delvis anonym. Barnet kan ved 18-årsalderen kreve å få vite hvem han er. Men faren har ingen juridisk plikt i forhold til barnet. Om tenåringen ønsker å bli kjent med ham, kan faren si nei.

Vil det samme skje med kvinner som gir fra seg egg? Mye tilsier det.

Der det meste i dag handler om kvinners ”rett” til å få barn, ser jeg det fra barnets ståsted. På samme vis ser jeg også ting fra dyrenes side.

Etter MDGs beslutninger om å si ja til eggdonasjon og annet, vet jeg ikke lenger hvilket parti jeg skal stemme på. Årsaken er at de partiene som er mest opptatt av dyrevelferd i Norge, er liberale i forhold til bioteknologi.

Det er i dag bare KrF og Senterpartiet som sier nei til eggdonasjon. Men ingen av de to partiene har dyrevelferd som tema; det jeg ønsker å gi stemmen min til ved neste valg.

I Norge er vi så heldige å ha mange partier som støtter opp om enkeltmennesket, og er opptatt av miljø- og klima. Dyrene, som produksjonsdyrene våre, er det ikke så stor oppmerksomhet om. Derfor ønsker jeg å støtte partier som har fokus på å bedre dyrevelferden.

Det var slik sett trist at MDG skulle velge den liberale siden i etiske spørsmål.