Miljøpartiet De Grønne og eggdonasjon

Jeg vil takke Elisabeth Gard for rosende omtale av vår politikk når det gjelder miljø og dyrevelferd i Nationen 17. november. Men Gard skriver at hun er skuffet over at Miljøpartiet De Grønne (MDG) i vårt program åpner for eggdonasjon.

Som i andre partier, lander også medlemmer i MDG ulikt i saker om bioteknologi. Når det gjelder eggdonasjon, vet vi at det å få barn betyr svært mye for livskvaliteten for de fleste. Det vil vi ta på alvor og bidra til å hjelpe med.

Foreldre knytter seg til barna og barna til foreldrene, uansett om de er biologiske, adoptert, eller resultat av egg- eller sæddonasjon. Om vi aksepterer at det er et gode at vi hjelper noen med å få barn, er det vanskelig å avvise at det vil ha positive sider også å tillate eggdonasjon.

På den andre siden ser jeg helt klart at det er vesentlige motargumenter: Eggdonasjon er vesensforskjellig medisinsk fra sæddonasjon ved at det kan gi noe høyere komplikasjonsrate i svangerskapet. Kvinner som donerer egg utsettes for langt større risiko enn en sæddonor.

Saken er utvilsomt krevende og har gode argumenter på begge sider. Personlig hadde jeg gjerne sett at partiet hadde landet på et mer moderat standpunkt.

Gard nevner også at vår stortingsrepresentant Une Bastholm har uttalt seg personlig positiv til aktiv dødshjelp i et åpenhjertig intervju med avisen Vårt Land i august i år. «Alt liv er magisk og skjørt, og skal ha det høyeste vernet i samfunnet. Men til syvende og sist er det noe som tilhører en selv», sa Une da. Aktiv dødshjelp er ikke behandlet i partiets organer, og partiet har derfor ikke et offisielt standpunkt ennå.

Personlig er jeg av en annen mening enn Une her. Min erfaring som lege tilsier at en kan finne andre løsninger enn aktiv dødshjelp når livet går mot slutten. Men det kan selvsagt være unntak. Det må også nevnes at i samme intervju sier Une også at hun er skeptisk til eggdonasjon, blant annet fordi en med det kan åpne døren på gløtt for surrogati.

MDG har rom for at vi konkluderer ulikt i vanskelige etiske dilemmaer. Det som gjør at jeg er medlem av MDG og holder fast ved det tross viktige verdivalg jeg er uenig i, er at vi står skulder ved skulder om den viktigste kampen av alle: Kampen for å ta vare på artsmangfoldet, for livsgrunnlaget og et verdig liv for dyra vi deler denne planeten med. For at barna våre skal ha en framtid. For et menneskelig, varmt samfunn.