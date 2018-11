Miljøinnredning og Nortura

Mange kunder av Nortura vil ha egg fra frittgående, men ikke alle. Derfor er det rom for noen produsenter med miljøinnredning en stund fremover.

Nortura ønsker å avvikle alle hus med miljøinnredning fra 2025. Det finnes produsenter som må velge å utsette overgangen en tid fremover, grunnet økonomi, usikkerhet ved generasjon skifte mm.

Det finnes unge produsenter som har investert mye på gården og ikke regnet med en stor ekstrakostnad så raskt, må bygge opp litt kapital. Det er da vanskelig å forstå at de som velger å ha miljøinnredning noen år til skal straffes og trekkes i pris, det er store kostnader med omlegging.

Det er helt greit at de som legger om til frittgående får tillegg i pris da det er store kostnader, men ikke ta det fra de som må drive litt til.

Å trekke på pris for miljøinnredning gjør det enda vanskeligere å legge opp kapital til omlegging.

Dette er ingen god samvirketanke, det er det motsatte. Hvor stor tror dere lojaliteten blir til Nortura ved slik behandling? Det kan være det blir lettere å gå over til andre mottakere når omleggingen er gjort, ved slik behandling.

Nå er det tatt minst 60 øre per kilo i 2017 og 2018 og nå 20 øre per kilo i trekk for levering fra miljøinnredning. Det utgjør 100.000 kroner på et innsett med 7500 høner, mange trenger dette en stund før omlegging. Dere gjør det enda vanskeligere for de med stram økonomi, er det rett?

Det er ikke sikkert det er den beste løsningen å fase ut alle produsenter med miljøinnredning. Det er den sikreste måten å produsere egg fri for smitte. Alle er enige om at det er mye høyere smitterisiko med frittgående produksjon for egg.

Nå er det ca. 70 personer i Norge og 30.-40.000 i Europa som dør av resistente bakterier. Mulig det er bra og ha et lite antall produsenter med miljøinnredning for sikkerhetens skyld. Det er miljøorganisasjonene som har presset frem dette uten grunnlag i forskning. Men de tar ikke ansvaret om det ikke går bra. Begynner de å få for stor makt, det stopper ikke med dette, de har planer om å gå videre. Mulig det ikke er noe å ta hensyn til, men er det klokt.

Når vi ser på Nortura og ikke minst bransjen i sin helhet er det veldig stille med motforestillinger. Det er et bransjeproblem som det må samarbeides om, også butikkjedene ikke at noen organisasjoner som ikke aksepterer forskningsbasert kunnskap skal styre. Det bør være forskningsbasert kunnskap som legges til grunn og ikke følelser.

Vi er alle opptatt av å drive så dyrevelferdsmessig som mulig og praktisk fornuftig.