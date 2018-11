Matpakken er ikke sunn nok

Den tradisjonelle matpakken er en viktig del av norske barn og unges matinntak. Da er det bekymringsfullt at den samtidig er en av årsakene til at vi ikke får i oss anbefalt mengde frukt og grønt. Med gratis frukt og grønt i skolen, har folkehelseministeren mulighet til å gjøre et stort folkehelseløft.

I en europeisk undersøkelse gjennomført for Opplysningskontoret for frukt og grønt, ser vi at det er særlig det norske lunsjmåltidet som bidrar til at vi ikke spiser like mye frukt og grønnsaker som innbyggerne i andre europeiske land.

Dybdestudien blant norske innbyggere viser samtidig at respondentene som spiser lunsj i kantine får i seg betydelig mer frukt og grønt i løpet av en dag, sammenlignet med dem som spiser matpakke. I Norge spiser tre av fem nordmenn matpakke på jobb. Samtidig vet vi 75 prosent av ungdomsskoleelevene har med matpakke 4–5 ganger i uken.

Vår erfaring er at den tradisjonelle matpakken ofte blir en blek kopi av salatbaren som mange kantiner kan tilby. Frukt og grønnsaker blir gjerne glemt, når brødskiver med ost eller skinke pakkes i boks.

Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett løftet frem en gammel fanesak; gratis skolemåltid og frukt og grønt til barn i grunnskolen. Fra et helse- og ernæringsperspektiv ønskes forslaget hjertelig velkommen.

Norske og internasjonale helsemyndigheter anbefaler et minimum daglig inntak av frukt og grønnsaker på fem porsjoner per dag. Dette inntaket kan forebygge kreft, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, overvekt og diabetes.

De fleste av oss kjenner godt til «fem om dagen»-begrepet, men for få viser det i praksis i hverdagen. Nordmenn har et langt lavere inntak av frukt og grønnsaker enn europeiske land som Storbritannia, Spania og Frankrike. Vår nye europeiske studie viser at bare en av fire nordmenn spiser anbefalt mengde frukt og grønt daglig. Til sammenlikning får nærmere halvparten av britene i seg «fem om dagen». Dette kan vi gjøre noe med om vi endrer lunsjtilbudet på skolene.

Arbeiderpartiets forslag om å tilrettelegge for gratis skolemat og frukt og grønt i løpet av skoledagen, kan bidra til at enda flere av oss øker inntaket av frukt og grønnsaker.

Vi gir fra oss en stor sjanse hvis ikke Folkehelseministeren ser nærmere på hvilke solide ringvirkninger forslaget kan ha for norsk folkehelse. Vår spådom er at vi kan se konturene av et gedigent folkehelseløft.

Og samtidig som Folkehelseministeren vurderer tiltak rundt barnas skolemat-ordning, bør vi voksne ta en ekstra kikk på vår egen matpakke. Mer frukt og grønt i lunsjboksen gjør at vi kan komme nærmere den helsefremmende anbefalingen om fem om dagen.