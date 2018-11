Matmangfaldet er større enn nokon gong

I kronikken «Du fortener betre daglegvarebutikkar» 8. november spør skribent og forfattar Siri Helle seg kvifor utvalet i daglegvarebutikken er så dårleg. Eg er usamd. Norske daglegvarebutikkar konkurrerer stadig meir både i å ha godt utval, og høg kvalitet.

Siri Helle bruker eit døme på dårleg utval og manglande forbrukarmakt, nemleg Gilde frikassé av sau. Eg meiner dette ikkje treff. Frikassé av sau er allereie på veg inn i norske butikkar, nettopp fordi forbrukarane har etterspurt det – og fordi daglegvarekjedene arbeidar hardt for minst mogleg svinn av mat.

Eit anna døme på nye, spennande produkt av sau, er ei Tikka masala-gryte av fårekjøt, som også blir å finne i butikkane om ikkje lenge.

Nesten dagleg blir daglegvarekjedene kontakta av folk som vil selje produkta sine i butikkane. I tillegg kjem forbrukarar som har smakt til dømes ein fantastisk sjokolade i Sveits som ho gjerne vil ha inn i lokalbutikken sin – og ei anna vil starte import av ein spesiell italiensk olje. Det seier seg sjølv at ikkje alle kan få ja – men mange får prøve seg i butikkhyllene.

Frå 2008–2015 auka utvalet i norske butikkar med 30 prosent (SIFO 2016). Dei norske daglegvarekjedene lanserer kvart år nærare 1500 nye varer i norske butikkar. Norgesgruppen aleine har om lag 3000 lokalmatprodukt frå rundt 650 leverandørar i butikkhyllene, blant dei norske ostar i verdsklasse. Og det aukar stadig.

Annonse

Samanliknar ein norske og svenske butikkar av liknande storleik, er utvalet om lag like stort – og dei norske butikkane har betre utval av fersk fisk, frukt og grønt.

Konkurransen i daglegvaremarknaden er høg – også lokalt. Med over 4000 daglegvarebutikkar er Noreg eit av dei landa i Europa med flest daglegvarebutikkar per innbyggar. Nordmenn handlar ofte, og det er pris og utval i den lokale butikken som er avgjerande for forbrukarane.

Lokale kjøpmenn har rom til å bestemme delar av eige sortiment, og jobbar ofte for å få inn lokale leverandørar.

Siri Helle omfamnar ei lov om god handelsskikk som grep for å regulere «ei næring som har fått vekse seg alt for mektig alt for lenge». Vi ønskjer lova velkomen. Samstundes er det verdt å minne om at revolusjonen i lokalmatutvalet skjedde utan at ei slik lov var på plass.

Vi er heilt samd i at det er viktig med eit stort og breitt utval i norske daglegvarebutikkar – og at vi stadig kan bli enda betre. Hovudutfordringa er å få norske forbrukarar til å velje dei nye og spennande produkta som finst i hyllene.

Matmangfaldet er større enn nokon gong. Siri Helle, eg inviterer deg med glede til ein prat om korleis vi kan få forbrukarane til å velje dei nye, spennande produkta – slik at dei ikkje forsvinn ut av sortimentet att.

Kanskje vi kan treffast i ein Meny-butikk, slik at eg samstundes kan gje deg ein omvising i det gode utvalet som finns?