Mangfald er meir enn berre mengde

I innlegget «Matmangfaldet er større enn nokon gong» rundar direktør for Virke dagligvare Ingvill Størksen av med å invitere meg til ei omvisning på ein Meny-butikk for å sjå på dette flotte mangfaldet. Eg kan ikkje anna enn å takke og bukke for invitasjonen. Han stadfestar poenget mitt betre enn eg kunne klart å gjere sjølv.

Eg bur i Florø. Næraste Meny-butikk ligg i Sogndal. Dit er det 163 kilometer. Menys nordlegaste butikk ligg i Verdal i Nord-Trøndelag, og to av tre Meny-butikkar ligg på sentrale austlandet. Når Meny sjølv hevdar å stå for 30 prosent av sal av ferskfisk over disk, seier altså det noko om kva råvarer som går kor.

Greitt nok at knuste Oreo-kjeks må ha ein annan strekkode enn heile Oreo-kjeks - men eit stort bidrag til mangfaldet er det trass alt ikkje.

I den nye boka mi "Matmakt på butikken" er eg klar på at det sjølvsagt er skilnad på utvalet på Meny Colosseum og Joker i Jostedalen. Men kva er dette mangfaldet Størksen skryt av, eigentleg?

Størksen trekk fram at det årleg vert lansert kring 1500 varer i norske butikker. Og ja, gjennomtrekken i hyllene er stor - to av tre varer er vekk etter eit par år. Vindauget for å få økonomi i eit nytt produkt er ikkje stort - nokre månadar er gjerne alt ein har på å berge hylleplassen. Når ein legg til at ein hylleplass kan utgjere 25 prosent av marknaden, seier det seg nesten sjølv at ein ikkje akkurat gamblar med innovasjonen.

Slik har det seg at mange såkalla nylanseringane er langt frå å verken nye produkt eller berike mangfaldet. Truleg er kring to av tre «nye» produkt i røynda berre relanseringar - nye variantar av eksisterande merkevarer. Litt meir eller mindre sukker eller feitt, eit nytt, syntetisk framstilt aromastoff eller rett og slett ein bitteliten vri på ei eksisterande merkevare.

Det same gjeld dei minst seks andre variantane kjeksa kjem i, eller dei stadig nye aromastoffa som dukkar opp i yoghurt, eller at vi no får kjøpt melkesjokolade med smak av alle andre sjokoladar og kjeks og alle andre sjokoladar og kjeks med smak av melkesjokolade, eller for den del akkurat det same jordbærsyltetøyet på akkurat same spann - men med to ulike kiloprisar, ein når det er solgt som Lerum og ein når det er solgt som Remas eiga merkevare.

Slik kunne eg ha holdt på ei stund, for dette er røyndommen bakom glansbiletet. Mat er ikkje berre kvantitet - så enkel er ikkje verda. Fleire varer i hyllene er diverre ikkje det same som meir mangfald.

Så ser eg sjølvsagt fram til ferdig frikassè på butikken. Eg vonar berre eg ikkje må køyre 16 mil kvar veg for å få kjøpt han.