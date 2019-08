Mållag og maktspråk

Leiaren i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, vil bruke makt for å oppfylla nynorskkrava. Det er kanskje lovleg seint, sidan nynorsken som «landsmål» allereide er utrydda frå grunnskulen i 10 av 18 fylke, rekna etter gamlemåten. Dessutan er det eit mikroskopisk tal på nynorskelevar i fire fylke til, medan det berre er dei fire vestlandsfylka som har noko nemnande tal for nynorskelevar i grunnskulen.

For heile landet, så er talet på nynorskelevar i grunnskulen nede på 12 prosent, og minkande. For vidaregåande skular, er prosenttalet 6, for studentar ved universitet og høgskular er talet stipulert til å vera i overkant av 1 prosent, medan det er 2,5 prosent av alle ungdomar på sesjon som vel nynorsk. (Alle tala er for 2018, henta frå Wikipedia).

Desse tala har vore minkande i ei årrekkje. I fjor var Aasbrenn aldri så kry for at det nominelle talet på nynorskbrukarar hadde gått opp, for aller første gongen på lenge. Det affiserte han ikkje, at prosenttalet likevel synte nedgang frå året før. Så, Magne Aasbrenn kvier seg korkje for kreativ statistikk eller ei udemokratisk Mållov. Han kvier seg heller ikkje for å bruka makt mot dei som ikkje heilt ser det store i å servera 25 prosent nynorsk til 2,5 prosent brukarar, slik stoda er i universitet og høgskolar – dersom vi er svært snille med prosenttala.

Som nasjon og stat, har vi ikkje bruk for meir makt mot fråfalne nynorskbrukarar, men heller ei ny Mållov som både tek demokratiske omsyn, og dertil er i stand til å regulera den vesle resten av nynorsk som finst utanfor dei fire vestlandsfylka. Dette bør og gjerast på ein måte som er i samsvar med det faktiske livet og den faktiske målbruken i regionen. Vestlandsregionen, slik rekna, har om lag 1.400.000 innbyggjarar, og av desse kan hende 600.000 nynorskbrukarar. Det høyrer til historia her, at Hordaland, med 520.000 innbyggjarar har om lag 170.000 nynorskbrukarar. Men eit stort fleirtal av kommunane som nynorskkommunar. Bergen, Askøy og Fjell har tilsaman 330.000 bokmålsbrukarar, og berre 000 nynorskbrukarar i grunnskulane. Hordaland er difor nynorskfylke, med 68 prosent bokmål, men likevel med 90 prosent nynorskkommunar. Mindretalet på ein tredel tvingar fleirtalet på to tredelar, i høve til folketal og røysteføre – i tråd med noverande Mållov.

Dersom det nynorske «landsmålet» skal koma i framgang, så vil ikkje ein auke i tvangstiltak hjelpa på anna enn misstemning hos alle dei som aldri har sett ein nynorsklærar før dei kjem i ungdomsskule og vidaregåande. Då må ein også sjå etter kva årsakene kan vera til at talet på nynorskelevar vert halvert frå grunnskule til vidaregåande, og omtrent utradert frå vidaregåande til universitet og høgskular.

Kan hende det har noko med det praktiske å gjera. Kan hende eit fleirtal ser at dei må over på bokmål når dei kjem så langt i livet at dei skal gå vidare i utdanning, eller om dei skal flytta ut av heimkommunen. Kan hende den sidemålsopplæringa som vert gjeven i dag er så svak, at dei elevane det gjeld, rett og slett ikkje maktar å oppfylla «normen», når dei kjem til eksamen. Det du ikkje får til, og heller ikkje ser mon i, har vondt for å nå opp i popularitet.

Nei. Vi treng ikkje meir makt. Vi treng meir demokrati, og ei rettvis Mållov.