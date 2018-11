Listhaug, Venstre, Frp og Høyres politikk

André N. Skjelstad skriver i Nationen at høyreregjeringen ikke viderefører Sylvi Listhaugs politikk. Men familiene som ble rammet av den sentraliserende doblingen av konsesjonsgrensa på kylling til landbruks- og matminister Listhaug, er fortsatt rammet.

Venstre og liberalisten Sveinung Rotevatn var en av de hovedansvarlige bak dette. Han er en del av regjeringsapparatet i dag. Alle har tapt på denne politikken med unntak av de store kjedene.

Videre tappes nå millioner fra landbruket på grunn av Listhaugs pris – og gjeldsdrivende kvotedobling for melk. Dette gjør det mindre lønnsomt for personer som er aktive i næringa og gjør det krevende for rekrutteringa.

Inngangsbilletten på melk har blitt dobbelt så dyr på landbasis. Og enkelte steder har det blitt tre ganger så dyrt. Penger som kunne vært brukt til å investere i jordbruket, går heller ut av det, og prisøkningen har kommet ut av kontroll. Dette er Listhaugs politikk og føres av Venstre, Frp og Høyre i dag.

Under tørkekrisa i sommer var faglagene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF tydelige på at det måtte friske midler til. Høyre og Frp var negative, og ble presset på plass av Stortingets landbruksflertall. Så sent som 8. august, etter nesten to måneder med tørke, forsøkte Frp fortsatt å nekte å investere friske midler. «Vi må vente til vi ser hvordan avlingene faktisk blir», sa den tidligere landbruksministeren til NRK.

Annonse

Han påstod i debatt at å støtte frakt av norsk fôr, var å «skyte fra hofta». I dag vet vi at tørkesommeren på grunn av smitterisiko i verste fall kan få konsekvenser for en av de flotte kvalitetene med norsk matproduksjon; friske planter og dyr.

Hjelp til å formidle mer av det tilgjengelige fôret i Norge, kunne bidratt til å redusere den delen av den dårlig kontrollerte fôrimporten som kan bli utfordrende og kostbar for oss de neste årene. Både helsemessig og økonomisk. Hvis nye sykdommer har kommet, og problemet kunne vært redusert ved å legge til rette for at vi kunne brukt enda mer av vårt eget fôr i Norge, er det et tap for oss alle.

Det er politikken til landbruksflertallet som Nationen påpeker at flere i næringa er redd for at Ropstad forhandler vekk. Jordbruket har hatt glede av en tydelig og samlet holdning fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF.

Skjelstad har uansett den gode muligheten til å stemme for at Norge skal få en egen plan for klimatilpasning av jordbruket slik at vi kan øke verdiskapinga på våre fornybare naturressurser. Det er viktig at folk i Norge har trygg mat i framtida i møte med et krevende klima og uviss politikk ute. Vi har derfor en forventning om at hele Stortinget støtter denne alvorlige og viktige saken.

Slik kan jordbruket i hele landet kan utvikles også om det blir større nedbørsmengder og mulige tørkeperioder.