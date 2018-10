Klimavennlig husdyrhold over hele landet

Ser man kun på produksjon av metan er det ingen tvil om at drøvtyggerne har høyere utslipp per kilo kjøtt enn kylling og gris. Men dersom løsningen på et sammensatt problem skal basere seg på en enkeltfaktor – i dette tilfellet metan – blir det sjelden noen god løsning.

Det norske landbruket, og mangfoldet av husdyr som inngår i det, skal fylle en rekke målsettinger. Det har Stortinget bestemt.

Annonse

Norske bønder skal produsere mat med økt bruk av norske ressurser, og landbruket skal i tillegg sørge for å skape og skjøtte kulturlandskap, ivareta biologisk mangfold, og sørge for økt verdiskaping og bosetting i hele landet. Også kalt landbrukets samfunnsoppdrag.

Hva er så felles for disse målsettingene? Jo, de er alle avhengig av drøvtyggerne.

Vi hører ofte at økt produksjon per dyr er veien å gå. Da klarer vi oss med færre dyr, ergo går metanproduksjonen per produsert enhet ned. Går vi for et slik metanminimert husdyrhold er det godt mulig at oljesmurte Norge kan rapportere om reduserte utslipp av klimagasser fra landbruket. Rapporten for de andre viktige målsettingene for norsk landbruk vil imidlertid bli sørgelig lesning. Vil dette gi et landbruk som den norske forbrukeren er villig til å betale for? Når Norge en dag skal stå til rette for sin klimainnsats vil ikke kampen mot rødt kjøtt gi oss særlig mye kreditt. Vi har langt svartere synder å svare for.

Gjennom tidene har drøvtyggerne vært helt nødvendige for å livberge seg i vårt karrige land, og slik er det fortsatt – dersom vi i større grad skal leve av landet vårt. En voksende befolkning trenger mat, og ifølge FAO må alle land ta i bruk alt de har av tilgjengelige ressurser til produksjon av mat.