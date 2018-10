Klima, krig og klode

USAs flyvåpen står visstnok for en fjerdeel av verdens drivstofforbruk. Vi kan ikke late som om virksomme utslipp ikke eksisterer.

Klimasaken er overordnet alt annet, eller burde vært det. Dessverre vekker ikke engang ei urovekkende overskrift som: «Vi går mot vår egen undergang» oss opp av velferdsdvalen. Klarer vi ikke å samarbeide globalt og begrense ytterligere skade, kan vi glemme både den truede nordlands-asalen, ulven og oss selv. Dessverre har USA meldt seg helt ut av klimaklubben.

Dagen etter at FNs alarmerende klimarapport kom, kretset norske medier rundt et sprukkent urinprøveglass, et 25 år gammelt mord samt andre norske navlehull-nyheter. Det er visst vondt for både folk og politikere å ta realiteten inn over seg. «Sola titter atter fram», strålte Siv Jensen da hun samme dag skrøt av statsbudsjettet samt å ha jaget skyene bort.

«En nærmest overmenneskelig innsats må til» i flg. rapporten. I tillegg behøves samlet vilje og livgivende «investeringer.» Nødvendige endringer kan umulig oppnås uten langsiktige, forpliktende planer. Dessverre dreier det seg for mye om å bevare popularitet i 4-års økter samt å tilfredsstille markedskrefter og krigskåte allierte, som for tida invaderer Norge og bl.a. svir av enorme mengder drivstoff.

Annonse

Klimaforsker Helge Drange advarer mot å stole på myndighetenes grønnvasking. Vi blir forledet til å tro at klimagassene går ned når vi i realiteten bruker 30 prosent mer gass og olje nå enn i 1990. Resterende forekomster må bli der de er. Søksmålet til «Greenpeace» og «Natur og ungdom» mot den Norske Stat er mer relevant enn noensinne. Dessuten må krigsutslipp kuttes, ikke økes.

For første gang i menneskets historie er vi på vei mot en katastrofe vi selv har skapt og har visst om lenge, samt at jo lenger vi venter, jo dyrere vil det koste og jo større løft må til. Vi står ovenfor enorme omveltninger og mangler oversikt. Det finnes ingen virksomme planer så vidt jeg kjenner til. Kan hende er det belagelig at mediene fokuserer på intetsigende saker.

Vi har kort tid og ikke et minutt å kaste bort. Bare mennesker kan gjøre nødvendige grep. Ansvaret kan ikke legges på individnivå, men hvem skal ellers kunne påvirke dagens politikk? Den synes bastet og bundet i spill og systemer som forhindrer virksomme tiltak. «Trident Juncture er et motsatt grep, som øker våre klimautslipp», påpeker Strøm med rette.

Noen tror at et Fredsdepartement kan motvirke krig. I 1972 ble «Miljø- og naturverndepartementet» innstiftet uten at det hjalp. Viktige saker som livsbetingelser og fred kan ikke overgis politiske spill. «De enorme pengesummene som brukes på militærøvelsen Trident Juncture burde vært brukt til viktige klimatiltak slik at våre barnebarn kan arve en grønn og trygg jordklode», skriver Torgeir Strøm i Namdalsavisa 8. oktober, og har helt rett, bortsett fra at jeg ville lagt til: vi, våre barn og kommende generasjoner.

Norges eneste miljøparti, MDG, går god for Nato og er dermed for krig. De mener visst at avgiftspolitikk er løsningen, men høye bensinavgifter har for eksempel aldri kommet klimaet til gode. Foreløpig har det kun økt skillet mellom dem med mye og dem med minst. Trist at selv et miljøparti tror blindt på militær sikkerhet som tvert imot undergraver alles trygghet.