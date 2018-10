Jernbanens stygge, lille andunge

Riksveg 3 gjennom Østerdalen kollapser under all tungtrafikken. Dovrebanen er både lang, bratt og ofte stengt, og liv går årlig tapt i trafikken mellom Oslo og Trondheim. Samtidig snirkler det seg små stygge dieseltog oppover Østerdalen med lav kapasitet og store utslipp.

Prislappen på å gi toget en forvandling verdig et HC Andersen eventyr er 3,5 milliarder. Gjennom elektrifisering av Røros- og Solørbanen kan vi komme et skritt nærmere nullvisjonen for dødsfall i trafikken samtidig som vi kan redusere de årlige CO2 utslippene våre tilsvarende 5-10 prosent av Hedmarks totale utslipp!

Elektrifiseringen ville fjernet store flaskekorker i jernbanenettet vårt og åpnet for en tredobling av mengden gods på bane mellom Oslo og Trondheim.

For godt til å være sant lurer du? Ja, det kan det bli ettersom elektrifisering av Røros- og Solørbanen er på vei dypt ned i glemselens skuff hos samferdselsdepartementet.

Istedenfor å lette transporten av varer til og fra kontinentet gjennom en godsterminal på Kongsvinger og gjøre tog til et reelt alternativ mellom Oslo og Trondheim, bygde regjeringen 5,5 kilometer med motorvei i Vestfold.

Dersom samferdselssektoren skal nå klimamålene sine må det satses. Da er det utilgivelig at gode klimatiltak som jernbaneelektrifisering utsettes og glemmes.

Ideen om å gjøre dieseltoget til en elektrifisert svane har ligget der siden før jeg ble født. I 2013 var prosjektet endelig inne i Nasjonal transportplan, men det forsvant ut igjen med inntoget til de blåblå.

Min oppfordring til samferdselsministeren er at han børster støv av planene for Røros- og Solørbanen i arbeidet med neste NTP. I så fall er det fortsatt håp for at jeg (per i dag 20 år) kan velge et klimavennlig transportalternativ hjem til 40-årsdagen min.